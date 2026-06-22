На отдаленном острове Фиджи нашли брикеты кокаина с маркировкой Tesla

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На побережьях островов Комо и Муниа на Фиджи обнаружено 62 брикета кокаина с маркировкой Tesla.
- Общая стоимость найденных брикетов может превышать 15 миллионов долларов.
- Полиция Фиджи изъяла брикеты и направила их на экспертизу, а также работает с правоохранительными органами для установления происхождения и конечного пункта назначения наркотиков.
ДЖАКАРТА, 22 июн — РИА Новости. Жители отдаленного острова Комо на Фиджи обнаружили на побережье 27 килограммовых брикетов кокаина с маркировкой Tesla, еще 35 аналогичных свертков были найдены на соседнем острове Муниа, сообщает австралийская телерадиокомпания ABC.
"Когда я впервые увидел это, я не сразу подумал о наркотиках. Оно лежало на пляже, на песке, у линии прилива", — рассказал ABC житель острова Севулони Тагимоце, обнаруживший один из свертков.
По данным телеканала, каждый из найденных брикетов весит около одного килограмма. В зависимости от чистоты наркотика их общая стоимость может превышать 15 миллионов долларов.
Как отмечает ABC, часть упаковок была прикреплена к плавучим устройствам или воздушным шарам — такой метод часто используют наркоторговцы для перегрузки небольших партий наркотиков с крупных судов на более мелкие.
Полиция Фиджи сообщила, что изъятые брикеты направлены на экспертизу в столицу страны Суву. Правоохранители также направили группу для изъятия еще 35 упаковок, найденных на острове Муниа.
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"Мы рекомендуем жителям прибрежных районов сообщать о любых подозрительных находках и не вскрывать обнаруженные пакеты", — заявила представитель полиции Фиджи.
По версии следствия, находки могут быть связаны с международными каналами наркотрафика через Тихоокеанский регион в направлении Австралии. В полиции заявили, что работают с региональными и местными правоохранительными органами для установления происхождения и конечного пункта назначения партии наркотиков.
Фиджи в последние годы остается одним из ключевых транзитных пунктов для контрабанды кокаина и метамфетамина через Тихий океан. В январе этого года полиция страны изъяла 2,6 тонны кокаина стоимостью около 780 миллионов долларов в ходе рейда на севере государства. По данным ABC, с начала года в странах Тихоокеанского региона было обнаружено более 17 тонн незаконных наркотических веществ.