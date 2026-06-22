На отдаленном острове Фиджи нашли брикеты кокаина с маркировкой Tesla

Краткий пересказ от РИА ИИ На побережьях островов Комо и Муниа на Фиджи обнаружено 62 брикета кокаина с маркировкой Tesla.

Общая стоимость найденных брикетов может превышать 15 миллионов долларов.

Полиция Фиджи изъяла брикеты и направила их на экспертизу, а также работает с правоохранительными органами для установления происхождения и конечного пункта назначения наркотиков.

ДЖАКАРТА, 22 июн — РИА Новости. Жители отдаленного острова Комо на Фиджи обнаружили на побережье 27 килограммовых брикетов кокаина с маркировкой Tesla, еще 35 аналогичных свертков были найдены на соседнем острове Муниа, сообщает австралийская телерадиокомпания Жители отдаленного острова Комо на Фиджи обнаружили на побережье 27 килограммовых брикетов кокаина с маркировкой Tesla, еще 35 аналогичных свертков были найдены на соседнем острове Муниа, сообщает австралийская телерадиокомпания ABC

"Когда я впервые увидел это, я не сразу подумал о наркотиках. Оно лежало на пляже, на песке, у линии прилива", — рассказал ABC житель острова Севулони Тагимоце, обнаруживший один из свертков.

По данным телеканала, каждый из найденных брикетов весит около одного килограмма. В зависимости от чистоты наркотика их общая стоимость может превышать 15 миллионов долларов.

Как отмечает ABC, часть упаковок была прикреплена к плавучим устройствам или воздушным шарам — такой метод часто используют наркоторговцы для перегрузки небольших партий наркотиков с крупных судов на более мелкие.

Полиция Фиджи сообщила, что изъятые брикеты направлены на экспертизу в столицу страны Суву. Правоохранители также направили группу для изъятия еще 35 упаковок, найденных на острове Муниа.

"Мы рекомендуем жителям прибрежных районов сообщать о любых подозрительных находках и не вскрывать обнаруженные пакеты", — заявила представитель полиции Фиджи.

По версии следствия, находки могут быть связаны с международными каналами наркотрафика через Тихоокеанский регион в направлении Австралии . В полиции заявили, что работают с региональными и местными правоохранительными органами для установления происхождения и конечного пункта назначения партии наркотиков.