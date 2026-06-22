Фетисов сообщил, что сыграет в матче сборных России и США по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов заявил, что рассчитывает принять участие в товарищеской встрече между сборными торгово-промышленных палат России и США.
- Матч пройдет 1 июля в Москве.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что рассчитывает принять участие в товарищеской встрече между сборными торгово-промышленных палат России и США, поскольку спорт является хорошим инструментом укрепления связей между странами.
Матч пройдет 1 июля в Москве.
"Я пока думаю об этом. Скорее всего, да. Я поддержал эту идею, потому что считаю, что она нормальная. Люди из наших стран должны общаться, ведь хоккейная дипломатия, о которой я говорю уже не первый год, должна охватывать и спорт, и бизнес, и политику", - сказал Фетисов, отвечая на вопрос о своем участии в матче.
Фетисов является трехкратным обладателем трофея за победу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Кубка Стэнли, в качестве игрока и тренера.