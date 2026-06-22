Фетисов сообщил, что сыграет в матче сборных России и США по хоккею

"Я пока думаю об этом. Скорее всего, да. Я поддержал эту идею, потому что считаю, что она нормальная. Люди из наших стран должны общаться, ведь хоккейная дипломатия, о которой я говорю уже не первый год, должна охватывать и спорт, и бизнес, и политику", - сказал Фетисов, отвечая на вопрос о своем участии в матче.