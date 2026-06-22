Мадьяр предложил ограничить сроки депутатов парламента 12 годами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мадьяр заявил о намерении ограничить срок пребывания на должности депутатов парламента 12 годами.
- По его словам, изменится порядок назначения и отзыва председателя Верховного суда и главы Национального судебного управления — в этих процессах будут активнее участвовать судьи.
- Возраст председателя конституционного суда будет ограничен 70 годами, а во главе суда сможет встать один из членов коллегии, что сделает невозможным пребывание на должности нынешнего председателя Петера Полта.
БУДАПЕШТ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что инициирует ограничение срока нахождения на должности депутата парламента 12 годами.
"В семнадцатой поправке к конституции мы предлагаем ограничить срок пребывания на должности депутата парламента 12 годами. Двенадцати лет достаточно для того, чтобы человек послужил своей стране, доказал свою пригодность и оставил после себя след", - сказал Мадьяр, выступая перед парламентом.
По его словам, изменится также порядок назначения и отзыва председателя Верховного суда и главы Национального судебного управления, теперь в них будут принимать более активное участие сами судьи, что должно повысить независимость судебной власти от политического руководства страны.
Мадьяр также добавил, что возраст председателя конституционного суда будет ограничен 70 годами, во главе суда сможет встать один из членов коллегии, что сделает невозможным пребывание на должности нынешнего председателя Петера Полта, которого Мадьяр обвиняет в том, что он политический назначенец бывшего правительства экс-премьера Виктора Орбана.
В настоящее время ограничений по времени пребывания на должности депутата парламента Венгрии нет. Так, например, Орбан и некоторые его однопартийцы был депутатами парламента 36 лет с 1990 года.