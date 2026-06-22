Беспилотники ВСУ повредили линии электроснабжения в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энергодаре повреждены линии электроснабжения из-за ударов БПЛА ВСУ.
- В некоторых районах доступ к объектам ограничен из-за опасности повторных атак.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Линии электроснабжения повреждены в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ударами БПЛА ВСУ, сообщает городская администрация.
“В результате многочисленных атак БПЛА повреждены линии электроснабжения. Ведутся аварийно-восстановительные работы”, - говорится в сообщении администрации в канале на платформе "Макс".
По данным властей, в некоторых районах доступ к объектам ограничен из-за опасности повторных атак, но специалисты делают все возможное, чтобы полностью восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.
Глава администрации Энергодара Максим Пухов 20 июня рассказал РИА Новости, что украинские боевики изменили тактику ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС, перейдя от беспорядочных сбросов боеприпасов с тяжелых БПЛА на припаркованные автомобили к целенаправленным атакам FPV-дронами по микроавтобусам, грузовикам, генераторным установкам.
ЗАЭС перевели на питание от резервных дизель-генераторов
20 июня, 17:58