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Беспилотники ВСУ повредили линии электроснабжения в Энергодаре - РИА Новости, 22.06.2026
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13:14 22.06.2026
Беспилотники ВСУ повредили линии электроснабжения в Энергодаре

Администрация Энергодара: БПЛА ВСУ повредили линии электроснабжения в городе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энергодаре повреждены линии электроснабжения из-за ударов БПЛА ВСУ.
  • В некоторых районах доступ к объектам ограничен из-за опасности повторных атак.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Линии электроснабжения повреждены в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ударами БПЛА ВСУ, сообщает городская администрация.
“В результате многочисленных атак БПЛА повреждены линии электроснабжения. Ведутся аварийно-восстановительные работы”, - говорится в сообщении администрации в канале на платформе "Макс".
По данным властей, в некоторых районах доступ к объектам ограничен из-за опасности повторных атак, но специалисты делают все возможное, чтобы полностью восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.
Глава администрации Энергодара Максим Пухов 20 июня рассказал РИА Новости, что украинские боевики изменили тактику ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС, перейдя от беспорядочных сбросов боеприпасов с тяжелых БПЛА на припаркованные автомобили к целенаправленным атакам FPV-дронами по микроавтобусам, грузовикам, генераторным установкам.
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