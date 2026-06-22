На востоке Крыма начали восстанавливать электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В восточной части Крыма проводятся аварийно-восстановительные работы из-за повреждений на электросетях.
- Устранить аварию планируют до 17:00 понедельника.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы ведутся в восточной части Крыма, частично обесточенной из-за повреждений на электросетях, сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Восточного энергорайона. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Устранить аварию планируют до 17.00 понедельника.
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