Чернышенко рассказал об организации выпускных экзаменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России держит на постоянном контроле организацию выпускных экзаменов и стартовавшую приемную кампанию.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство России держит на постоянном контроле организацию выпускных экзаменов и стартовавшую приемную кампанию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Глава правительства Михаил Мишустин провел в понедельник совещание с вице-премьерами.
"Организацию выпускных экзаменов и стартовавшую приемную кампанию держим на постоянном контроле", - сказал Чернышенко в ходе совещания.
Основной период ЕГЭ начался 1 июня, ОГЭ - 2 июня. Приемная кампания в вузы и колледжи стартовала в России 20 июня.