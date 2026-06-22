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Чернышенко рассказал об организации выпускных экзаменов - РИА Новости, 22.06.2026
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15:52 22.06.2026 (обновлено: 15:53 22.06.2026)
Чернышенко рассказал об организации выпускных экзаменов

Чернышенко: правительство держит на контроле организацию выпускных экзаменов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России держит на постоянном контроле организацию выпускных экзаменов и стартовавшую приемную кампанию.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство России держит на постоянном контроле организацию выпускных экзаменов и стартовавшую приемную кампанию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Глава правительства Михаил Мишустин провел в понедельник совещание с вице-премьерами.
"Организацию выпускных экзаменов и стартовавшую приемную кампанию держим на постоянном контроле", - сказал Чернышенко в ходе совещания.
Основной период ЕГЭ начался 1 июня, ОГЭ - 2 июня. Приемная кампания в вузы и колледжи стартовала в России 20 июня.
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