Вэнс: США создали схему предотвращения эскалации между Израилем и Ливаном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США создали механизм для предотвращения эскалации между Израилем, Ливаном и движением «Хезболлах».
- Механизм должен позволить вести обсуждения между движением «Хезболлах», Ливаном, Израилем и другими партнерами в регионе.
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США создали механизм для предотвращения эскалации между Израилем, Ливаном и движением "Хезболлах", заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Вэнс отметил, что Израиль и другие страны региона имеют право на самооборону, однако Вашингтон хочет, чтобы такие действия сопровождались диалогом о деэскалации, а не приводили к выходу конфликта из-под контроля.