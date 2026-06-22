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Вэнс: США создали схему предотвращения эскалации между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 22.06.2026
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14:21 22.06.2026 (обновлено: 14:27 22.06.2026)
Вэнс: США создали схему предотвращения эскалации между Израилем и Ливаном

Вэнс: США разработали механизм предотвращения эскалации между Израилем и Ливаном

© REUTERS / Nathan HowardВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США создали механизм для предотвращения эскалации между Израилем, Ливаном и движением «Хезболлах».
  • Механизм должен позволить вести обсуждения между движением «Хезболлах», Ливаном, Израилем и другими партнерами в регионе.
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США создали механизм для предотвращения эскалации между Израилем, Ливаном и движением "Хезболлах", заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"На самом деле у нас теперь есть механизм, который должен гарантировать, что этого не произойдет, что эскалации не будет", — сказал Вэнс журналистам в Швейцарии, говоря о ситуации вокруг Ливана.
По его словам, механизм был создан накануне примерно в 16.00 по времени швейцарского Бюргенштока и должен позволить вести обсуждения между движением "Хезболлах", Ливаном, Израилем и другими партнерами в регионе.
Вэнс отметил, что Израиль и другие страны региона имеют право на самооборону, однако Вашингтон хочет, чтобы такие действия сопровождались диалогом о деэскалации, а не приводили к выходу конфликта из-под контроля.
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