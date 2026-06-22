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Британский политик назвал санкции против России бумерангом - РИА Новости, 22.06.2026
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23:19 22.06.2026
Британский политик назвал санкции против России бумерангом

Политик Гэллоуэй назвал западные санкции против России бумерангом

© AP Photo / Jon SuperДжордж Гэллоуэй
Джордж Гэллоуэй - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Jon Super
Джордж Гэллоуэй. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джордж Гэллоуэй, глава Рабочей партии Великобритании, назвал западные санкции против России бумерангом, который ударил по самому Западу.
  • Гэллоуэй подчеркнул, что в Великобритании и на Западе больше не существует такого процветания, как в России, и отметил, что решения о введении санкций были приняты не избранными народом чиновниками.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй назвал западные санкции против России бумерангом, который ударил по самому Западу.
В интервью ведущему RT Рику Санчесу Гэллоуэй подчеркнул, что в Великобритании и на Западе больше не существует такого процветания, которое можно наблюдать сегодня в России.
"Вы не увидите (на Западе - ред.) того процветания, которое сейчас можно наблюдать в Москве… Мы бросили бумеранги, и все они вернулись и ударили по нам. Они не причинили вреда России, они просто нанесли ущерб нам", - сказал политик.
Он подчеркнул, что все решения о введении десятков пакетов санкций против РФ были приняты чиновниками, не избранными народом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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