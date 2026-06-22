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Деловая активность в России в июне продолжила умеренно расти, сообщил ЦБ - РИА Новости, 22.06.2026
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16:56 22.06.2026 (обновлено: 17:09 22.06.2026)
Деловая активность в России в июне продолжила умеренно расти, сообщил ЦБ

ЦБ: деловая активность в России в июне продолжила умеренно расти

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне индикатор бизнес-климата (ИБК) снизился до 1,1 пункта после 1,7 пункта в мае, что свидетельствует о продолжении умеренного роста деловой активности в России.
  • Текущие оценки бизнес-условий несколько повысились, но основной вклад в уменьшение сводного ИБК внесли предприятия сферы услуг и обрабатывающих производств.
  • Краткосрочные ожидания бизнеса в июне уменьшились второй месяц подряд практически для всех видов деятельности.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Деловая активность в России в июне продолжила умеренно расти, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"В июне ИБК (индикатор бизнес-климата - ред.) снизился до 1,1 пункта после 1,7 пункта месяцем ранее. Это свидетельствует о продолжении умеренного роста деловой активности. Уменьшение индикатора по сравнению с маем определялось снижением краткосрочных ожиданий компаний", - говорится в документе.
В то же время текущие оценки бизнес-условий несколько повысились, отмечает ЦБ. Основной вклад в уменьшение сводного ИБК внесли предприятия сферы услуг и обрабатывающих производств.
Текущие оценки бизнес-климата в июне были несколько выше майского уровня как в целом по экономике, так и в большинстве видов деятельности. Особенно заметно они увеличились у предприятий добычи полезных ископаемых и торговых компаний.
Вместе с тем более сдержанно, чем месяцем ранее, текущую ситуацию оценили предприятия строительства, обработки, водоснабжения и электроэнергетики.
Краткосрочные ожидания бизнеса в июне уменьшились второй месяц подряд. Это было характерно практически для всех видов деятельности, особенно заметным снижение оказалось у компаний добычи полезных ископаемых, а также оптовой и розничной торговли, говорится в материалах ЦБ..
Динамика индикатора по всем группам предприятий (крупные, средние, малые и микропредприятия) была схожей. В большей степени оценки делового климата уменьшились у компаний среднего бизнеса, подытожили там.
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