Деловая активность в России в июне продолжила умеренно расти, сообщил ЦБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июне индикатор бизнес-климата (ИБК) снизился до 1,1 пункта после 1,7 пункта в мае, что свидетельствует о продолжении умеренного роста деловой активности в России.
- Текущие оценки бизнес-условий несколько повысились, но основной вклад в уменьшение сводного ИБК внесли предприятия сферы услуг и обрабатывающих производств.
- Краткосрочные ожидания бизнеса в июне уменьшились второй месяц подряд практически для всех видов деятельности.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Деловая активность в России в июне продолжила умеренно расти, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"В июне ИБК (индикатор бизнес-климата - ред.) снизился до 1,1 пункта после 1,7 пункта месяцем ранее. Это свидетельствует о продолжении умеренного роста деловой активности. Уменьшение индикатора по сравнению с маем определялось снижением краткосрочных ожиданий компаний", - говорится в документе.
В то же время текущие оценки бизнес-условий несколько повысились, отмечает ЦБ. Основной вклад в уменьшение сводного ИБК внесли предприятия сферы услуг и обрабатывающих производств.
Текущие оценки бизнес-климата в июне были несколько выше майского уровня как в целом по экономике, так и в большинстве видов деятельности. Особенно заметно они увеличились у предприятий добычи полезных ископаемых и торговых компаний.
Вместе с тем более сдержанно, чем месяцем ранее, текущую ситуацию оценили предприятия строительства, обработки, водоснабжения и электроэнергетики.
Краткосрочные ожидания бизнеса в июне уменьшились второй месяц подряд. Это было характерно практически для всех видов деятельности, особенно заметным снижение оказалось у компаний добычи полезных ископаемых, а также оптовой и розничной торговли, говорится в материалах ЦБ..
Динамика индикатора по всем группам предприятий (крупные, средние, малые и микропредприятия) была схожей. В большей степени оценки делового климата уменьшились у компаний среднего бизнеса, подытожили там.