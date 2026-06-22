Деловая активность в России в июне продолжила умеренно расти, сообщил ЦБ

Краткий пересказ от РИА ИИ В июне индикатор бизнес-климата (ИБК) снизился до 1,1 пункта после 1,7 пункта в мае, что свидетельствует о продолжении умеренного роста деловой активности в России.

Текущие оценки бизнес-условий несколько повысились, но основной вклад в уменьшение сводного ИБК внесли предприятия сферы услуг и обрабатывающих производств.

Краткосрочные ожидания бизнеса в июне уменьшились второй месяц подряд практически для всех видов деятельности.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Деловая активность в России в июне продолжила умеренно расти, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".

"В июне ИБК (индикатор бизнес-климата - ред.) снизился до 1,1 пункта после 1,7 пункта месяцем ранее. Это свидетельствует о продолжении умеренного роста деловой активности. Уменьшение индикатора по сравнению с маем определялось снижением краткосрочных ожиданий компаний", - говорится в документе.

В то же время текущие оценки бизнес-условий несколько повысились, отмечает ЦБ . Основной вклад в уменьшение сводного ИБК внесли предприятия сферы услуг и обрабатывающих производств.

Текущие оценки бизнес-климата в июне были несколько выше майского уровня как в целом по экономике, так и в большинстве видов деятельности. Особенно заметно они увеличились у предприятий добычи полезных ископаемых и торговых компаний.

Вместе с тем более сдержанно, чем месяцем ранее, текущую ситуацию оценили предприятия строительства, обработки, водоснабжения и электроэнергетики.

Краткосрочные ожидания бизнеса в июне уменьшились второй месяц подряд. Это было характерно практически для всех видов деятельности, особенно заметным снижение оказалось у компаний добычи полезных ископаемых, а также оптовой и розничной торговли, говорится в материалах ЦБ..