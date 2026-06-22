Ефимов: рельефы о добровольцах ВОВ украсят станцию "Народное Ополчение"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Барельефы, посвященные добровольцам-участникам Великой Отечественной войны, будут установлены на строящейся станции московского метро "Народное Ополчение", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Барельефную композицию общей длиной около 15 метров выполнят из бронзы и установят по пути следования пассажиров на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро во входной группе вестибюля № 1. Она в хронологическом порядке покажет, как мирные жители стали несгибаемыми воинами-победителями", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Кроме того, на путевых стенах станции появятся еще четыре рельефа из бронзы на похожую тему, добавил замглавы города.

В сообщении пресс-службы градкомплекса отмечается, что станция готова уже более чем на 90%. На данный момент строители монтируют инженерное оборудование и сети, а также занимаются архитектурно-отделочными работами.

Станция "Народное Ополчение" будет расположена у улицы Демьяна Бедного и на перекрестке у проспекта Маршала Жукова и будет иметь выходы на обе улицы. В градкомплексе подчеркнули, что новая станция улучшит транспортное сообщение для 180 тысяч человек, живущих в Хорошево-Мневниках.

"Народное Ополчение" будет одной из станций Рублево-Архангельской линии. Всего ветка будет состоять из 12 станций, общая длина будет достигать 27,6 километра. Сама линия будет протянута от "Москвы-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск.