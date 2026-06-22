Движение по Крымскому мосту перекрыли третий раз за день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто третий раз за день.
- Движение было перекрыто в 11:05 мск, причины не назывались.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто третий раз за день, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причины не назывались. Перекрыли движение в 11.05 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
На Крымскому мосту временно остановили движение
5 апреля, 22:28