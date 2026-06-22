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Движение на участке улицы Речников в Москве восстановили - РИА Новости, 22.06.2026
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02:21 22.06.2026
Движение на участке улицы Речников в Москве восстановили

Движение на участке улицы Речников в Москве открыто после ликвидации пожара

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС в Москве
Сотрудник ДПС в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник ДПС в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение на участке улицы Речников в Москве открыто в обоих направлениях.
  • Ранее движение транспорта было ограничено из-за пожара в административном здании.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Движение на участке улицы Речников в Москве открыто в обоих направлениях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее движение транспорта было ограничено на фоне сообщений о пожаре в административном здании, позже МЧС уточняло, что пожар полностью потушен.
"Движение по улице Речников от дома 18/20 до дома 22с4 открыто", - говорится в сообщении дептранса.
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