Движение на участке улицы Речников в Москве восстановили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение на участке улицы Речников в Москве открыто в обоих направлениях.
- Ранее движение транспорта было ограничено из-за пожара в административном здании.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Движение на участке улицы Речников в Москве открыто в обоих направлениях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее движение транспорта было ограничено на фоне сообщений о пожаре в административном здании, позже МЧС уточняло, что пожар полностью потушен.
"Движение по улице Речников от дома 18/20 до дома 22с4 открыто", - говорится в сообщении дептранса.