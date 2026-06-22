В Иваново машина скорой упала на бок после ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иваново машина скорой медицинской помощи без пациентов столкнулась со встречным легковым автомобилем и упала на бок.
- Серьезных травм в результате ДТП участники избежали.
БРЯНСК, 22 июн – РИА Новости. Машина скорой помощи без пациентов упала на бок после столкновения с легковым автомобилем в Иваново, серьезных травм участники ДТП избежали, сообщило региональное УМВД.
"В Иванове на улице Богдана Хмельницкого автомашина СМП (скорой медицинской помощи - ред.) выполняла поворот налево и столкнулась со встречным легковым автомобилем. В результате столкновения машина СМП легла на бок. По предварительным данным, серьезных травм участники ДТП избежали", - говорится в сообщении на странице УМВД в социальной сети "ВКонтакте".
В ведомстве уточнили, что пациентов в машине скорой помощи не было.
Отмечается, что полиция работает на месте аварии.