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В Иваново машина скорой упала на бок после ДТП - РИА Новости, 22.06.2026
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16:19 22.06.2026 (обновлено: 16:53 22.06.2026)
В Иваново машина скорой упала на бок после ДТП

В Иваново машина скорой помощи упала на бок после столкновения с автомобилем

© Фото : ПОЛИЦИЯ 37/ВКонтактеПоследствия столкновения скорой помощи и легкового автомобиля в Иваново
Последствия столкновения скорой помощи и легкового автомобиля в Иваново - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : ПОЛИЦИЯ 37/ВКонтакте
Последствия столкновения скорой помощи и легкового автомобиля в Иваново
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иваново машина скорой медицинской помощи без пациентов столкнулась со встречным легковым автомобилем и упала на бок.
  • Серьезных травм в результате ДТП участники избежали.
БРЯНСК, 22 июн – РИА Новости. Машина скорой помощи без пациентов упала на бок после столкновения с легковым автомобилем в Иваново, серьезных травм участники ДТП избежали, сообщило региональное УМВД.
"В Иванове на улице Богдана Хмельницкого автомашина СМП (скорой медицинской помощи - ред.) выполняла поворот налево и столкнулась со встречным легковым автомобилем. В результате столкновения машина СМП легла на бок. По предварительным данным, серьезных травм участники ДТП избежали", - говорится в сообщении на странице УМВД в социальной сети "ВКонтакте".
В ведомстве уточнили, что пациентов в машине скорой помощи не было.
Отмечается, что полиция работает на месте аварии.
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