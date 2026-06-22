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В Белгородской области из-за взрыва дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 22.06.2026
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15:36 22.06.2026 (обновлено: 15:40 22.06.2026)
В Белгородской области из-за взрыва дрона ВСУ пострадал мужчина

В Шебекино Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекино Белгородской области мужчина получил осколочное ранение спины из-за взрыва дрона ВСУ на территории предприятия.
  • В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ударил по частному дому, а в селе Ржевка — по автомобилю.
  • В других населенных пунктах также зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и частных домов в результате детонации FPV-дронов.
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение из-за взрыва дрона ВСУ на территории предприятия в Шебекино Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
"В городе Шебекино беспилотник сдетонировал на территории предприятия. Мужчину, получившего осколочное ранение спины, бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки осколками посечены два автомобиля", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Также, по данным ведомства, при атаке второго FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ударил по частному дому, а в селе Ржевка дрон атаковал автомобиль.
"В городе Грайворон при детонации FPV-дрона посечена крыша частного дома. В Валуйском округе в селе Долгое от детонации дрона поврежден объект инфраструктуры", - добавили в оперштабе.
В поселке Ракитное в результате атаки FPV-дрона загорелось оборудование коммерческого объекта, в Борисовском округе в поселке Борисовка от удара дрона повреждена крыша технического помещения, уточнили в оперштабе.
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