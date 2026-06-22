Количество доноров крови увеличилось почти на 1,7 тысячи в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье с начала года донорами крови стали более 40,6 тысячи человек.
- Среди доноров свыше 6,5 тысячи человек сдали кровь впервые.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Количество доноров крови увеличилось в Подмосковье почти на 1,7 тысячи по сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин.
"С начала года донорами крови в Подмосковье стали более 40,6 тысячи человек. Это почти на 1,7 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно важно, что среди них свыше 6,5 тысячи человек сдали кровь впервые", - сказал Забелин, слова которого приводятся пресс-службой минздрава Подмосковья.
В ведомстве напомнили, что донорская кровь и ее компоненты требуются для спасения пациентов с травмами и ожогами, окобольных, недоношенных детей и других, также переливание может потребоваться при проведении сложных операций.
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