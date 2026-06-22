Количество доноров крови увеличилось почти на 1,7 тысячи в Подмосковье

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Количество доноров крови увеличилось в Подмосковье почти на 1,7 тысячи по сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В ведомстве напомнили, что донорская кровь и ее компоненты требуются для спасения пациентов с травмами и ожогами, окобольных, недоношенных детей и других, также переливание может потребоваться при проведении сложных операций.