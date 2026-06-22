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Донбасс вновь противостоит идеологии нацизма, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.06.2026
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09:23 22.06.2026
Донбасс вновь противостоит идеологии нацизма, заявил Пушилин

Пушилин: жители Донбасса вновь противостоят идеологии нацизма

© РИА Новости / Сергей БатуринДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса вновь противостоят идеологии нацизма и отстаивают свое право на жизнь и свободу.
  • Он напомнил о дате 22 июня 1941 года, когда гитлеровская Германия и ее сателлиты вторглись на территорию Советского Союза.
  • Пушилин отметил, что Донбасс, как и вся страна, поднялся на защиту Отечества, и жители вступали в легендарные стрелковые дивизии.
ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Жители Донбасса, как и 85 лет назад, вновь противостоят идеологии нацизма и отстаивают свое право на жизнь и свободу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он напомнил, что 85 лет назад, 22 июня 1941 года, гитлеровская Германия и ее сателлиты вторглись на территорию Советского Союза. По его словам, эта дата навсегда останется в памяти как день величайшей трагедии и одновременно как день невиданного мужества советских людей.
Пушилин отметил, что Донбасс, как и вся страна, поднялся на защиту Отечества, и шахтеры, металлурги, машиностроители вступали в легендарные стрелковые дивизии, которые позже назовут "шахтерскими".
"Сегодня, спустя десятилетия, наша республика вновь противостоит идеологии нацизма. Опираясь на духовную мощь предков, мы отстаиваем свое право на жизнь и свободу. Пока мы помним — мы непобедимы. Пока мы едины — никто не сможет нас сломить", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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