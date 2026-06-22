Донбасс вновь противостоит идеологии нацизма, заявил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса вновь противостоят идеологии нацизма и отстаивают свое право на жизнь и свободу.
- Он напомнил о дате 22 июня 1941 года, когда гитлеровская Германия и ее сателлиты вторглись на территорию Советского Союза.
- Пушилин отметил, что Донбасс, как и вся страна, поднялся на защиту Отечества, и жители вступали в легендарные стрелковые дивизии.
ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Жители Донбасса, как и 85 лет назад, вновь противостоят идеологии нацизма и отстаивают свое право на жизнь и свободу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он напомнил, что 85 лет назад, 22 июня 1941 года, гитлеровская Германия и ее сателлиты вторглись на территорию Советского Союза. По его словам, эта дата навсегда останется в памяти как день величайшей трагедии и одновременно как день невиданного мужества советских людей.
"Сегодня, спустя десятилетия, наша республика вновь противостоит идеологии нацизма. Опираясь на духовную мощь предков, мы отстаиваем свое право на жизнь и свободу. Пока мы помним — мы непобедимы. Пока мы едины — никто не сможет нас сломить", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.