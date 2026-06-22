Донбасс вновь противостоит идеологии нацизма, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Жители Донбасса, как и 85 лет назад, вновь противостоят идеологии нацизма и отстаивают свое право на жизнь и свободу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня, спустя десятилетия, наша республика вновь противостоит идеологии нацизма. Опираясь на духовную мощь предков, мы отстаиваем свое право на жизнь и свободу. Пока мы помним — мы непобедимы. Пока мы едины — никто не сможет нас сломить", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.