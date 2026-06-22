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В Лондоне возложили цветы к мемориалу погибшим в ВОВ - РИА Новости, 22.06.2026
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16:01 22.06.2026 (обновлено: 16:03 22.06.2026)
В Лондоне возложили цветы к мемориалу погибшим в ВОВ

Российские дипломаты в Лондоне возложили цветы к мемориалу погибшим в ВОВ

© Фото : посольство России в ВеликобританииСоветник-посланник посольства России в Великобритании Василий Цыганов возложил цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне
Советник-посланник посольства России в Великобритании Василий Цыганов возложил цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : посольство России в Великобритании
Советник-посланник посольства России в Великобритании Василий Цыганов возложил цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские дипломаты возложили цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне.
  • В посольстве РФ подчеркнули, что монумент стал символом уважения британской стороны к подвигу советских граждан и солдат, погибших в годы Второй Мировой войны в борьбе с нацизмом.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Российские дипломаты в понедельник возложили цветы к Советскому военному мемориалу - памятнику советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщило посольство РФ в Лондоне.
"Восемьдесят пять лет назад нацистская Германия и ее союзники вероломно напали на Советский Союз… В этот день в Лондоне советник-посланник посольства России в Великобритании Василий Цыганов возложил цветы к Советскому военному мемориалу в парке Джералдин Мэри Хармсворт", - говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в соцсетях.
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Советский военный мемориал работы российского скульптора Сергея Щербакова был установлен в 1999 году в парке Джеральдины Мэри у Имперского военного музея Великобритании. Монумент представляет собой трехметровую бронзовую скульптуру склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента - гранитная плита со словами памяти.
В посольстве подчеркнули, что монумент стал символом уважения британской стороны к подвигу и самоотверженности советских граждан и солдат, погибших в годы Второй Мировой войны в борьбе с нацизмом.
"Он служит напоминанием о цене Победы и о неизменной значимости сохранения исторической памяти", - заявили в посольстве.
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