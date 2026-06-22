Советник-посланник посольства России в Великобритании Василий Цыганов возложил цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне

Советник-посланник посольства России в Великобритании Василий Цыганов возложил цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне

В Лондоне возложили цветы к мемориалу погибшим в ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские дипломаты возложили цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне.

В посольстве РФ подчеркнули, что монумент стал символом уважения британской стороны к подвигу советских граждан и солдат, погибших в годы Второй Мировой войны в борьбе с нацизмом.

ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Российские дипломаты в понедельник возложили цветы к Советскому военному мемориалу - памятнику советским гражданам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщило посольство РФ в Лондоне.

"Восемьдесят пять лет назад нацистская Германия и ее союзники вероломно напали на Советский Союз… В этот день в Лондоне советник-посланник посольства России в Великобритании Василий Цыганов возложил цветы к Советскому военному мемориалу в парке Джералдин Мэри Хармсворт", - говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в соцсетях.

Советский военный мемориал работы российского скульптора Сергея Щербакова был установлен в 1999 году в парке Джеральдины Мэри у Имперского военного музея Великобритании. Монумент представляет собой трехметровую бронзовую скульптуру склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента - гранитная плита со словами памяти.

В посольстве подчеркнули, что монумент стал символом уважения британской стороны к подвигу и самоотверженности советских граждан и солдат, погибших в годы Второй Мировой войны в борьбе с нацизмом.

"Он служит напоминанием о цене Победы и о неизменной значимости сохранения исторической памяти", - заявили в посольстве.