Краткий пересказ от РИА ИИ К 85-летию начала Великой Отечественной войны рассекречены показания пособника нацистов Ивана Звигунова.

Звигунов стал штатным водителем и механиком «душегубки» и лично возил своих земляков на расстрел.

В опубликованном протоколе допроса Звигунов признался, что не менее пяти раз забирал одежду убитых граждан.

ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Показания пособника нацистов Ивана Звигунова рассекречено к 85-летию начала Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

"Ко Дню памяти и скорби ФСБ рассекретила материалы уголовного дела предателя Родины … Иван Звигунов не совершал ошибки, он сам встал на путь предательства", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Звигунов стал штатным водителем и механиком "душегубки" и лично возил своих земляков на расстрел.

"Осенью 1941 года я сделал вывод, что победа будет на стороне немецких войск, и счел за лучшее остаться на оккупированной территории и приспособиться к новому режиму", - говорится в опубликованном протоколе допроса.