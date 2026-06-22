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ФСБ рассекретила дело пособника нацистов к 85-летию начала войны - РИА Новости, 22.06.2026
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07:02 22.06.2026
ФСБ рассекретила дело пособника нацистов к 85-летию начала войны

ФСБ рассекретила дело пособника нацистов Звигунова к 85-летию начала войны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Федеральной службы безопасности РФ
 Здание Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Федеральной службы безопасности РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К 85-летию начала Великой Отечественной войны рассекречены показания пособника нацистов Ивана Звигунова.
  • Звигунов стал штатным водителем и механиком «душегубки» и лично возил своих земляков на расстрел.
  • В опубликованном протоколе допроса Звигунов признался, что не менее пяти раз забирал одежду убитых граждан.
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Показания пособника нацистов Ивана Звигунова рассекречено к 85-летию начала Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Ко Дню памяти и скорби ФСБ рассекретила материалы уголовного дела предателя Родины … Иван Звигунов не совершал ошибки, он сам встал на путь предательства", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что Звигунов стал штатным водителем и механиком "душегубки" и лично возил своих земляков на расстрел.
"Осенью 1941 года я сделал вывод, что победа будет на стороне немецких войск, и счел за лучшее остаться на оккупированной территории и приспособиться к новому режиму", - говорится в опубликованном протоколе допроса.
Согласно протоколу допроса от 1944 года, Звигунов перевозил трех офицеров "СД", где уже находились два грузовых автомобиля с арестованными советскими гражданами. Они были раздеты, расстреляны и сброшены в ствол шахты 4/4-бис. После этого одежду убитых разбирали офицеры "СД" и шоферы. Сам Звигунов признался, что забирал одежду убитых граждан не менее пяти раз.
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