Дегтярев возглавил комиссию по борьбе с допингом

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Дегтярев назначен председателем правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Заместителем председателя назначен Александр Никитин.

В новый состав комиссии вошли представители различных организаций, включая ОКР, МВД России, ЦСП, МИД РФ и других.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назначен председателем правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, сообщается на портале официального опубликования правовых актов.

Заместителем председателя назначен статс-секретарь - заместитель министра спорта России Александр Никитин.

Также в новый состав комиссии вошли генеральный секретарь ОКР Виктор Березов (по согласованию), начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Иван Горбунов, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Роман Гришин, начальник отдела департамента образования, науки и международных отношений Минспорта РФ Яна Деревянко, президент Сурдлимпийского комитета России Роберт Дзантиев, член комитета Совета Федерации по социальной политике олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова (по согласованию).