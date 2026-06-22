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Дегтярев возглавил комиссию по борьбе с допингом - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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21:10 22.06.2026
Дегтярев возглавил комиссию по борьбе с допингом

Дегтярев возглавил комиссию по вопросам конвенции о борьбе с допингом в спорте

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Дегтярев назначен председателем правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
  • Заместителем председателя назначен Александр Никитин.
  • В новый состав комиссии вошли представители различных организаций, включая ОКР, МВД России, ЦСП, МИД РФ и других.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назначен председателем правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, сообщается на портале официального опубликования правовых актов.
Заместителем председателя назначен статс-секретарь - заместитель министра спорта России Александр Никитин.
Также в новый состав комиссии вошли генеральный секретарь ОКР Виктор Березов (по согласованию), начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Иван Горбунов, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Роман Гришин, начальник отдела департамента образования, науки и международных отношений Минспорта РФ Яна Деревянко, президент Сурдлимпийского комитета России Роберт Дзантиев, член комитета Совета Федерации по социальной политике олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова (по согласованию).
В комиссию также вошли гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова (по согласованию), заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, директор департамента образования, науки и международных отношений Минспорта РФ Алина Стебнева (ответственный секретарь комиссии), генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, посол по особым поручениям, специальный представитель МИД РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Цветков, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева.
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