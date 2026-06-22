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Толпа собралась у Даунинг-стрит на фоне отставки британского премьера - РИА Новости, 22.06.2026
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12:20 22.06.2026 (обновлено: 16:13 22.06.2026)
Толпа собралась у Даунинг-стрит на фоне отставки британского премьера

РИА Новости: толпа зевак собралась у Даунинг-стрит после заявления Стармера

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера партии лейбористов.
  • Ожидается, что после выборов лидера партии в июле Кира Стармера сменит бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм.
  • У въезда в закрытую зону у резиденции премьера на Даунинг-стрит собрались сотни человек, а внутри закрытой зоны — сотни журналистов.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Толпа зевак, недовольных граждан и журналистов собралась у Даунинг-стрит на фоне заявления об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Стармер заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера партии лейбористов. Ожидается, что после выборов лидера партии в июле его сменит бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм.
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Тем временем у въезда в закрытую зону у резиденции премьера собрались сотни человек. Некоторые из них снимают происходящее, кто-то включил динамик, который играет песни, высмеивающие политиков. Один мужчина пришел с карикатурой, на которой Стармер и Бернхэм, борются за кресло премьера.
Внутри закрытой зоны Даунинг-стрит тем временем собрались сотни журналистов. Из-за их наплыва служба безопасности поставила отдельный павильон с металлоискателем, так как в обычном пункте досмотра не хватает места.
Ранее около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу Бернхэм прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста.
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