Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера партии лейбористов.

Ожидается, что после выборов лидера партии в июле Кира Стармера сменит бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм.

У въезда в закрытую зону у резиденции премьера на Даунинг-стрит собрались сотни человек, а внутри закрытой зоны — сотни журналистов.

ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Толпа зевак, недовольных граждан и журналистов собралась у Даунинг-стрит на фоне заявления об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Стармер заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера партии лейбористов. Ожидается, что после выборов лидера партии в июле его сменит бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм.

Тем временем у въезда в закрытую зону у резиденции премьера собрались сотни человек. Некоторые из них снимают происходящее, кто-то включил динамик, который играет песни, высмеивающие политиков. Один мужчина пришел с карикатурой, на которой Стармер и Бернхэм, борются за кресло премьера.

Внутри закрытой зоны Даунинг-стрит тем временем собрались сотни журналистов. Из-за их наплыва служба безопасности поставила отдельный павильон с металлоискателем, так как в обычном пункте досмотра не хватает места.