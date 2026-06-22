СМИ: премьер Британии в понедельник выступит с заявлением на Даунинг-стрит

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, выступит с заявлением на Даунинг-стрит на фоне сообщений о его возможной отставке.
- Союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку и может объявить об этом в понедельник.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, в понедельник выступит с заявлением на Даунинг-стрит на фоне сообщений о его возможной отставке, передает телеканал Sky News.
"Ожидается, что Стармер вскоре выступит с заявлением на Даунинг-стрит", - говорится в сообщении.
Газета Telegraph ранее сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку и, возможно, заявит об этом уже в понедельник.