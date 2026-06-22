Рейтинг@Mail.ru
СМИ: премьер Британии в понедельник выступит с заявлением на Даунинг-стрит - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 22.06.2026
СМИ: премьер Британии в понедельник выступит с заявлением на Даунинг-стрит

Sky News: Стармер выступит с заявлением на фоне сообщений о возможной отставке

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, выступит с заявлением на Даунинг-стрит на фоне сообщений о его возможной отставке.
  • Союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку и может объявить об этом в понедельник.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, в понедельник выступит с заявлением на Даунинг-стрит на фоне сообщений о его возможной отставке, передает телеканал Sky News.
"Ожидается, что Стармер вскоре выступит с заявлением на Даунинг-стрит", - говорится в сообщении.
Газета Telegraph ранее сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку и, возможно, заявит об этом уже в понедельник.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
СМИ: процесс перехода власти к сопернику Стармера займет минимум месяц
Вчера, 02:39
 
В миреВеликобританияКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала