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Ученый рассказал, когда могут возникнуть смерчи - РИА Новости, 22.06.2026
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22:39 22.06.2026
Ученый рассказал, когда могут возникнуть смерчи

Синоптик Грибанов: смерчи могут возникать во время ураганов и ливней

© Фото : соцсетиПоследствия прохождения смерча в Свердловской области
Последствия прохождения смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия прохождения смерча в Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Научный сотрудник Константин Грибанов рассказал, что смерчи могут возникать во время ураганов и ливней, которые прогнозируются, однако возникновение самого смерча точно не спрогнозировать.
  • В понедельник СМИ сообщили о торнадо в городе Кушва в Свердловской области.
  • Ураганы и ливни прогнозировались, и МЧС рассылало предупреждения о них.
ТЮМЕНЬ, 22 июн – РИА Новости. Смерчи могут возникать во время ураганов и ливней, которые прогнозируются, однако возникновение самого смерча точно не спрогнозировать, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константин Грибанов.
В понедельник СМИ сообщили о торнадо в городе Кушва в Свердловской области. На видео из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч.
"Ураганы и ливни прогнозируются, МЧС рассылало предупреждения. А это условия, в которых с некоторой вероятностью может возникнуть смерч. Также зависит и от топографии, где столкновение горизонтального и восходящего потока случилось. То есть условия должны собраться, чтобы такое случилось. Точно не спрогнозировать", - сообщил Грибанов, отвечая на вопрос агентства о том, можно ли заранее узнать о подобном явлении.
Ранее ученый также сообщал РИА Новости, что для Свердловской области подобные смерчи пока редки, но могут стать более частыми из-за потепления климата.
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