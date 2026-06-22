Ученый рассказал, когда могут возникнуть смерчи

Краткий пересказ от РИА ИИ Научный сотрудник Константин Грибанов рассказал, что смерчи могут возникать во время ураганов и ливней, которые прогнозируются, однако возникновение самого смерча точно не спрогнозировать.

В понедельник СМИ сообщили о торнадо в городе Кушва в Свердловской области.

Ураганы и ливни прогнозировались, и МЧС рассылало предупреждения о них.

ТЮМЕНЬ, 22 июн – РИА Новости. Смерчи могут возникать во время ураганов и ливней, которые прогнозируются, однако возникновение самого смерча точно не спрогнозировать, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константин Грибанов.

В понедельник СМИ сообщили о торнадо в городе Кушва в Свердловской области. На видео из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Позже ученые рассказали РИА Новости, что в городе образовался смерч.

"Ураганы и ливни прогнозируются, МЧС рассылало предупреждения. А это условия, в которых с некоторой вероятностью может возникнуть смерч. Также зависит и от топографии, где столкновение горизонтального и восходящего потока случилось. То есть условия должны собраться, чтобы такое случилось. Точно не спрогнозировать", - сообщил Грибанов, отвечая на вопрос агентства о том, можно ли заранее узнать о подобном явлении.