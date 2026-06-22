Смерч может стать частым явлением на Урале, предупредил ученый

ТЮМЕНЬ, 22 июн – РИА Новости. Смерчи, подобные прошедшему сегодня в городе Кушва Свердловской области, могут стать частым явлением на Урале из-за потепления климата, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константин Грибанов.

"В Кушве сегодня прошел смерч (его называют торнадо чаще над морем или другой водой). Для Свердловской области это пока необычное явление, но может им стать из-за потепления климата", - рассказал агентству Грибанов.