Смерч может стать частым явлением на Урале, предупредил ученый

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Кушва Свердловской области прошел смерч, повредивший кровлю домов, деревья и опоры линий электропередачи.
- Шесть человек обратились за медицинской помощью.
- Ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды Уральского федерального университета Грибанов считает, что из-за потепления климата смерчи могут стать частым явлением на Урале.
ТЮМЕНЬ, 22 июн – РИА Новости. Смерчи, подобные прошедшему сегодня в городе Кушва Свердловской области, могут стать частым явлением на Урале из-за потепления климата, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константин Грибанов.
В понедельник в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в городе Кушва Свердловской области. Судя по опубликованным видео, смерч обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. По сообщению пресс-службы МЧС свердловского региона, экстренные службы ликвидируют последствия стихии, шесть человек обратились за медицинской помощью.
"В Кушве сегодня прошел смерч (его называют торнадо чаще над морем или другой водой). Для Свердловской области это пока необычное явление, но может им стать из-за потепления климата", - рассказал агентству Грибанов.
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