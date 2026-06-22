В Петербурге рассказали о состоянии девушки, которую облили кислотой

Краткий пересказ от РИА ИИ Молодой человек напал на свою бывшую девушку из Санкт-Петербурга, нанеся ей ножевые ранения, выстрел в колено из сигнального пистолета и облив ее кислотой.

Пострадавшей девушке пришлось удалить левый глаз, и теперь ей требуется долгое восстановление, пересадка кожи, волос и протезирование глазного яблока.

Близкие открыли сбор средств на лечение и поддержку пострадавшей, так как она в силу состояния здоровья долго не сможет вернуться к работе.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Девушке из Санкт-Петербурга, которую ее бывший молодой человек облил кислотой и изранил, предстоит долгое восстановление, сообщили ее близкие, открывшие сбор средств на лечение.

В мае городской главк СК России сообщал, что мужчина напал на свою бывшую девушку, не менее пяти раз ударил ее ножом, выстрелил ей в колено из сигнального пистолета, а также вылил на нее кислоту. Его заключили под стражу по обвинению в покушении на убийство. В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщали, что у пострадавшей зафиксированы колотые-резаные раны тела, головы и конечностей, ранение правого и левого колена, а также химический ожог роговицы, век, головы, шеи, груди и конечностей.

Как уточняют близкие на странице сбора средств для поддержки пострадавшей в соцсети "ВКонтакте", ей пришлось удалить левый глаз.

"(Девушке. — Прим. ред.) требуется долгое восстановление, пересадка кожи, волос, протезирование глазного яблока", — говорится в сообщении на странице сбора в пользу пострадавшей в соцсети "ВКонтакте".