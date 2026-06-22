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Капитан "Спартака" отказался от просмотра матчей чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
11:54 22.06.2026 (обновлено: 12:18 22.06.2026)
Капитан "Спартака" отказался от просмотра матчей чемпионата мира

Зобнин: не посмотрел ни одного полного матча ЧМ, некоторые команды слабоваты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоман Зобнин
Роман Зобнин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан московского "Спартака" Роман Зобнин признался, что не посмотрел ни одного полного матча чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Зобнин отметил слабый уровень некоторых участников из-за нового формата турнира и выразил предпочтение старому формату.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан московского "Спартака" полузащитник Роман Зобнин признался, что не посмотрел ни одного матча чемпионата мира по футболу 2026 года, и отметил слабый уровень некоторых участников из-за нового формата турнира.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
"Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты", - сказал Зобнин журналистам.
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