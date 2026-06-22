Капитан "Спартака" отказался от просмотра матчей чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан московского "Спартака" Роман Зобнин признался, что не посмотрел ни одного полного матча чемпионата мира по футболу 2026 года.
- Зобнин отметил слабый уровень некоторых участников из-за нового формата турнира и выразил предпочтение старому формату.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан московского "Спартака" полузащитник Роман Зобнин признался, что не посмотрел ни одного матча чемпионата мира по футболу 2026 года, и отметил слабый уровень некоторых участников из-за нового формата турнира.