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Чернов раскритиковал матчи ЧМ-2026 по футболу - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
16:02 22.06.2026 (обновлено: 16:07 22.06.2026)
Чернов раскритиковал матчи ЧМ-2026 по футболу

Чернов: большинство матчей ЧМ в США, Канаде и Мексике не очень интересные

© Фото : Страница ФК "Крылья Советов" ВконтактеИгрок "Крыльев Советов" Никита Чернов
Игрок Крыльев Советов Никита Чернов - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Страница ФК "Крылья Советов" Вконтакте
Игрок "Крыльев Советов" Никита Чернов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Чернов назвал большинство матчей чемпионата мира неинтересными.
  • На данный момент сыграно 40 матчей из 104, 13 игр завершились вничью, в 11 встречах были зафиксированы разгромы с разницей в три и более мяча.
  • Финал чемпионата мира пройдет 19 июля.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Чернов в разговоре с РИА Новости назвал большинство матчей чемпионата мира в США, Канаде и Мексике неинтересными.
Турнир стартовал 11 июня. На данный момент сыграно 40 матчей из 104. 13 игр завершились вничью, в 11 встречах были зафиксированы разгромы с разницей в три и более мяча.
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"Кюрасао с Германией была прикольная игра (сборная Германии одержала разгромную победу со счетом 7:1 - прим. ред.). Кюрасао, кстати, нормальная команда - приятно удивили. А так большинство матчей не особо интересные - слишком большая разница в классе у команд. Слежу за всеми ребятами из российского чемпионата", - сказал Чернов.
"Потом будут игры, которые можно будет смотреть. Из-за часовых поясов самые интересные сборные играют поздно ночью. Нет столько времени на просмотр футбола - я его люблю, но не настолько", - добавил он со смехом.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля.
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