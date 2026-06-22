Краткий пересказ от РИА ИИ Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Чернов назвал большинство матчей чемпионата мира неинтересными.

На данный момент сыграно 40 матчей из 104, 13 игр завершились вничью, в 11 встречах были зафиксированы разгромы с разницей в три и более мяча.

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Чернов в разговоре с РИА Новости назвал большинство матчей чемпионата мира в США, Канаде и Мексике неинтересными.

Турнир стартовал 11 июня. На данный момент сыграно 40 матчей из 104. 13 игр завершились вничью, в 11 встречах были зафиксированы разгромы с разницей в три и более мяча.

"Кюрасао с Германией была прикольная игра (сборная Германии одержала разгромную победу со счетом 7:1 - прим. ред.). Кюрасао , кстати, нормальная команда - приятно удивили. А так большинство матчей не особо интересные - слишком большая разница в классе у команд. Слежу за всеми ребятами из российского чемпионата", - сказал Чернов.

"Потом будут игры, которые можно будет смотреть. Из-за часовых поясов самые интересные сборные играют поздно ночью. Нет столько времени на просмотр футбола - я его люблю, но не настолько", - добавил он со смехом.