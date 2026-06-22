В Курской области из-за удара ВСУ погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки БПЛА ВСУ по хозяйственной постройке в селе 1-е Выгорное Тимского района Курской области погибла 67-летняя женщина.

В соседнем доме во время удара находились мама с ребенком, они не пострадали.

КУРСК, 22 июн - РИА Новости. Женщина скончалась от минно-взрывной травмы в результате атаки БПЛА ВСУ по хозяйственной постройке в Тимском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"От вражеского беспилотника погибла 67-летняя женщина. Украинский БПЛА атаковал село 1-е Выгорное в Тимском районе. Удар пришелся по хозпостройке. В результате на месте от минно-взрывной травмы скончалась местная жительница. Приношу самые искренние слова соболезнования, окажем необходимую помощь родным", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс"

Он добавил, что в соседнем доме во время удара находились мама с ребенком. Они не пострадали.