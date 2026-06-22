В Белгородской области при атаке БПЛА погиб водитель автобуса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал автобус в Краснояружском округе Белгородской области.
- Водитель автобуса скончался от полученных ранений в больнице.
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автобус в Краснояружском округе Белгородской области, от полученных ранений в больнице скончался водитель, сообщили в региональном оперштабе.
"В Краснояружском округе на участке автодороги Красная Яруга - Вязовое FPV-дрон атаковал автобус. Водителя в тяжелом состоянии бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Краснояружскую ЦРБ. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
В ведомстве выразили слова соболезнования родным и близким погибшего.
Также, по информации оперштаба, в Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка дрон ударил по предприятию, в Белгородском округе в поселке Октябрьский посечены кузов и заднее стекло автомобиля, в селе Красный Октябрь поврежден фасад частного дома, в Грайворонском округе в селе Мощеное разбиты окна частного дома, в селе Гора-Подол повреждены остекление, фасад и забор коммерческого объекта, в селе Замостье посечены крыши частного дома и хозпостройки, в Валуйском округе в поселке Уразово разрушена крыша объекта торговли, а в селе Бершаково Шебекинского округа загорелся грузовой автомобиль.
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22 июня 2022, 17:18