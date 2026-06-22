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Акция "Свеча памяти" прошла у братской могилы советских солдат в Болгарии - РИА Новости, 22.06.2026
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13:48 22.06.2026
Акция "Свеча памяти" прошла у братской могилы советских солдат в Болгарии

Акция "Свеча памяти" прошла у братской могилы советских солдат в Софии

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники акции «Свеча памяти» в Софии почтили память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.
  • Акция прошла у братской могилы советских солдат в квартале Лозенец в ночь на 22 июня.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Участники акции "Свеча памяти" в Софии почтили память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости председатель Содружества Болгария-Евразия, координатор международного представительства ВОД "Волонтеры Победы" в Болгарии Младен Иванов.
"Акция "Свеча памяти" прошла у братской могилы советских солдат в квартале Лозенец в Софии", - сказал собеседник агентства.
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Мемориальные акции в День памяти и скорби
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По его словам, мероприятие прошло в ночь на 22 июня.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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