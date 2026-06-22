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Акция "Свеча памяти" прошла у братской могилы советских солдат в Болгарии

Краткий пересказ от РИА ИИ Участники акции «Свеча памяти» в Софии почтили память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Акция прошла у братской могилы советских солдат в квартале Лозенец в ночь на 22 июня.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Участники акции "Свеча памяти" в Софии почтили память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости председатель Содружества Болгария-Евразия, координатор международного представительства ВОД "Волонтеры Победы" в Болгарии Младен Иванов.

"Акция "Свеча памяти" прошла у братской могилы советских солдат в квартале Лозенец в Софии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мероприятие прошло в ночь на 22 июня.