Акция "Свеча памяти" прошла у братской могилы советских солдат в Болгарии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участники акции «Свеча памяти» в Софии почтили память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.
- Акция прошла у братской могилы советских солдат в квартале Лозенец в ночь на 22 июня.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Участники акции "Свеча памяти" в Софии почтили память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости председатель Содружества Болгария-Евразия, координатор международного представительства ВОД "Волонтеры Победы" в Болгарии Младен Иванов.
"Акция "Свеча памяти" прошла у братской могилы советских солдат в квартале Лозенец в Софии", - сказал собеседник агентства.
Мемориальные акции в День памяти и скорби
Вчера, 10:58
По его словам, мероприятие прошло в ночь на 22 июня.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.