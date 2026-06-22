Билайн получил сразу две премии за технологические решения для бизнеса

Билайн получил сразу две премии за технологические решения для бизнеса

© Фото : Пресс-служба Билайн Билайн получил сразу две премии за технологические решения для бизнеса

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Билайн (ПАО "ВымпелКом") удостоен наград в двух номинациях отраслевой премии CNews "Инновации года 2026", сообщает пресс-служба оператора.

Церемония награждения состоялась в Москве и собрала ведущих игроков российского ИТ-рынка, представителей государственных структур, а также независимых экспертов и аналитиков.

Победителями признаны два продукта от "билайн бизнес", которые обеспечивают корпоративным клиентам стабильную связь и качественный контроль за удаленными объектами.

В номинации "Революция в области M2M/IoT" награду получило решение UniSim – универсальная сим-карта. Технология, на базе которой реализован продукт, обеспечивает повышенную доступность устройств за счет выбора лучшей базовой станции среди всех операторов по уровню сигнала и автоматического саморезервирования канала связи при аварии на радиосети. В последнем случае устройство просто переключается на другого доступного.

В номинации "СМР-платформа года – Центр управления M2М" победу одержал личный кабинет "Центр управления М2М" . Продукт дополняет UniSim и дает широкий набор инструментов управления такими сим-картами.

"Центр управления M2M" является "одним окном" для клиентов с большим парком М2М/IoT-устройств. Функционал центра позволяет заказчикам контролировать ситуацию на объектах, отслеживать аварии, проводить аналитику, менять тарифы и оплачивать услуги в едином интерфейсе.

"Для клиентов, чей бизнес напрямую зависит от стабильности передачи данных – будь то тысячи автомобилей каршеринга или распределенная сеть банкоматов, – критически важны две вещи: отсутствие отказов и простота управления. Личный кабинет платформы "Центр управления М2М" реализует принцип "одного окна": от детализации трафика до смены тарифа и получения отчетов", – приводит пресс-служба слова руководителя службы по развитию продуктов интернета вещей "билайна бизнес" Максима Павлова.

Он добавил, что и тем не менее главный экономический эффект достигается за счет отказа от постоянных выездов инженеров на объекты – интеллектуальное переключение между сетями решает проблемы связи автоматически, повышая доступность устройств и сокращая операционные расходы клиентов.

Оба отмеченных наградами продукта ориентированы на отрасли, в которых количество М2М-сим-карт исчисляется десятками и сотнями тысяч: банки, каршеринг, энергосетевые и энергосбытовые компании, логистические и транспортные предприятия, охранные организации.

Награжденные технологии напрямую сокращают расходы заказчиков на создание и поддержание M2M/IoT-решений. Установка универсальной сим-карты снимает проблему дополнительных выездов на объект и расширяет возможности по подключению новых устройств. Контроль за использованием трафика, онлайн-детализация и подключение услуг сосредоточены в личном кабинете – отказоустойчивость и прозрачность управления достигаются без капитальных затрат на собственную инфраструктуру мониторинга.

M2M (Machine-to-Machine – "от устройства к устройству") – технология межмашинного взаимодействия, при которой устройства автоматически обмениваются данными без непосредственного участия человека. Это один из компонентов интернета вещей.

UniSim – сим-карта, которая обеспечивает повышенную доступность устройств за счет выбора лучшей базовой станции среди всех операторов по уровню сигнала и автоматического саморезервирования канала связи при аварии на радиосети.

IoT (Internet of Things, "интернет вещей") – система взаимосвязанных физических устройств, которые оснащены датчиками и программным обеспечением, подключены к интернету и обмениваются данными.

СМР (Customer Relationship Management) – система для работы с клиентами.