Киев терпит поражение на фронте и стремится к медиапобедам, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политолог Богдан Безпалько заявил, что киевский режим терпит поражение на фронте и пытается компенсировать это ударами по российским регионам, которые широко освещаются в мировых СМИ.
- Более 500 беспилотников были сбиты силами ПВО над РФ в ночь на 18 июня.
- ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив 21 июня, среди гражданского населения есть погибшие и раненые, СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Киевский режим терпит поражение на фронте и, как следствие, пытается нанести удары, которые даже при отсутствии существенного ущерба будут широко освещаться мировыми СМИ, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Киев теряет территории, может медленнее, чем в прошлом году, но все равно теряет, терпит поражение на фронте и пытается компенсировать это нанесением ударов по российским регионам, которые могут хорошо отразиться в мировых медиа, но при этом они не наносят какого-то существенного ущерба", - сказал эксперт в беседе с агентством.
По его словам, нанесение ударов вглубь страны по гражданским объектам - это один из инструментов, пока еще доступных для формирований киевского режима. Вторая цель Украины, отметил эксперт, - вызвать недовольство среди российского населения.
"Конечно, это попытка вызвать недовольство, но это бесперспективно. Люди все понимают", - подчеркнул Безпалько.
Возможно, добавил эксперт, еще одна цель атак – не допустить перемирия с Москвой.
"Для (Владимира - ред.) Зеленского и Запада война именно в таком формате - это спасение. Они готовятся к конфликту с Россией. Если Украина сейчас заключит перемирие с Россией, то тогда либо они попадают под удар, либо им нужно идти мириться с Россией, что для них неприемлемо", - отметил он.
Массированная атака БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО сбили над РФ более 500 беспилотников. ВСУ с помощью БПЛА 21 июня атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что противник расширяет использование БПЛА, чтобы расколоть российское общество, но серьезных проблем стране он создать не сможет, и Москва будет наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить желание нападать на гражданские объекты.