Киев терпит поражение на фронте и стремится к медиапобедам, считает эксперт

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Киевский режим терпит поражение на фронте и, как следствие, пытается нанести удары, которые даже при отсутствии существенного ущерба будут широко освещаться мировыми СМИ, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

"Киев теряет территории, может медленнее, чем в прошлом году, но все равно теряет, терпит поражение на фронте и пытается компенсировать это нанесением ударов по российским регионам, которые могут хорошо отразиться в мировых медиа, но при этом они не наносят какого-то существенного ущерба", - сказал эксперт в беседе с агентством.