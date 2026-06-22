Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 40

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки семи БПЛА, летевших на Москву.
- На местах падения обломков работают экстренные службы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отражена атака семи БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Отражена атака семи БПЛА, летевших на Москву", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.
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22 июня 2022, 17:18