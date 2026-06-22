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Обладатель Кубка Стэнли Бержерон будет включен в Зал славы НХЛ - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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23:34 22.06.2026 (обновлено: 23:52 22.06.2026)
Обладатель Кубка Стэнли Бержерон будет включен в Зал славы НХЛ

Обладателя Кубка Стэнли Бержерона включат в Зал хоккейной славыНХЛ

© Фото : Пресс-служба НХЛПатрис Бержерон
Патрис Бержерон - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Пресс-служба НХЛ
Патрис Бержерон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриса Бержерона, обладателя Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз», включат в Зал хоккейной славы.
  • В 2026 году в Зал славы также включены Брайан Берк, Кэри Прайс, Пекка Ринне, Кит Ткачук и Синди Керли.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Обладателя Кубка Стэнли в составе "Бостон Брюинз" Патриса Бержерона включат в Зал хоккейной славы, сообщается на сайте организации.
Помимо него, в 2026 году в Зал славы включены бывший генменеджер клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Хартфорд Уэйлерс", "Ванкувер Кэнакс" и "Анахайм Дакс" Брайан Берк, олимпийский чемпион, обладатель "Харт Трофи" и "Везина Трофи" 2015 года канадский вратарь Кэри Прайс, обладатель "Везина Трофи" 2018 года финский вратарь Пекка Ринне, серебряный призер Олимпийских игр американский нападающий Кит Ткачук, трехкратная чемпионка мира в составе сборной США Синди Керли.
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Бержерону 40 лет, канадский нападающий является членом "Тройного золотого клуба". На его счету две победы на Олимпийских играх (2010, 2014), победа на чемпионате мира (2004) и победа в Кубке Стэнли (2011). На протяжении всей карьеры в НХЛ он представлял "Бостон" и ушел из спорта в 2023 году. На его счету 1040 очков (427 голов + 613 передач) в 1294 матчах регулярных чемпионатов лиги. Бержерон шесть раз выигрывал "Селки Трофи", по разу - "Кинг Клэнси Трофи" и "Приз Марка Мессье".
Официальная церемония включения в Зал хоккейной славы состоится 9 ноября в Торонто. Одним из 18 представителей жюри, кто выбирает кандидатов, является член "Тройного золотого клуба" и член Зала славы россиянин Игорь Ларионов. Он был выбран в комитет жюри в 2011 году и четырежды раз был в него переизбран, в 2026 году истекает последний срок в его составе.
Впервые с 2023 года в Зал хоккейной славы не были выбраны россияне. В 2024 году в него был включен Павел Дацюк, в 2025 году - Александр Могильный, оба нападающих также являются членами "Тройного золотого клуба".
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