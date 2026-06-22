Обладатель Кубка Стэнли Бержерон будет включен в Зал славы НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриса Бержерона, обладателя Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз», включат в Зал хоккейной славы.

В 2026 году в Зал славы также включены Брайан Берк, Кэри Прайс, Пекка Ринне, Кит Ткачук и Синди Керли.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Обладателя Кубка Стэнли в составе "Бостон Брюинз" Патриса Бержерона включат в Зал хоккейной славы, сообщается на сайте организации.

Помимо него, в 2026 году в Зал славы включены бывший генменеджер клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Хартфорд Уэйлерс", " Ванкувер Кэнакс " и "Анахайм Дакс" Брайан Берк, олимпийский чемпион, обладатель "Харт Трофи" и "Везина Трофи" 2015 года канадский вратарь Кэри Прайс, обладатель "Везина Трофи" 2018 года финский вратарь Пекка Ринне, серебряный призер Олимпийских игр американский нападающий Кит Ткачук, трехкратная чемпионка мира в составе сборной США Синди Керли.

Бержерону 40 лет, канадский нападающий является членом "Тройного золотого клуба". На его счету две победы на Олимпийских играх (2010, 2014), победа на чемпионате мира (2004) и победа в Кубке Стэнли (2011). На протяжении всей карьеры в НХЛ он представлял "Бостон" и ушел из спорта в 2023 году. На его счету 1040 очков (427 голов + 613 передач) в 1294 матчах регулярных чемпионатов лиги. Бержерон шесть раз выигрывал "Селки Трофи", по разу - "Кинг Клэнси Трофи" и "Приз Марка Мессье".

Официальная церемония включения в Зал хоккейной славы состоится 9 ноября в Торонто. Одним из 18 представителей жюри, кто выбирает кандидатов, является член "Тройного золотого клуба" и член Зала славы россиянин Игорь Ларионов. Он был выбран в комитет жюри в 2011 году и четырежды раз был в него переизбран, в 2026 году истекает последний срок в его составе.