Бернхэм не стал отвечать на вопрос о проведении всеобщих выборов

ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Депутат британского парламента Энди Бернхэм, считающийся главным претендентом на пост премьер-министра после анонсированного ухода Кира Стармера, не стал отвечать на вопрос о возможном проведении всеобщих выборов в случае его прихода к власти.

"Не забегайте так далеко вперед", - заявил политик журналистам, спросившим Бернхэма о готовности провести всеобщие выборы в случае, если он станет премьером.

Около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в Мейкерфилде и прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. Статус депутата необходим любому претенденту на пост лидера партии.