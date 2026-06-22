Бернхэм не стал отвечать на вопрос о проведении всеобщих выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии Великобритании.
- Энди Бернхэм, считающийся главным претендентом на пост премьер-министра, заявил о своем намерении бороться за пост лидера лейбористов.
- Бернхэм не стал отвечать на вопрос о возможном проведении всеобщих выборов в случае его прихода к власти.
ЛОНДОН, 22 июн - РИА Новости. Депутат британского парламента Энди Бернхэм, считающийся главным претендентом на пост премьер-министра после анонсированного ухода Кира Стармера, не стал отвечать на вопрос о возможном проведении всеобщих выборов в случае его прихода к власти.
Стармер в понедельник объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Выборы преемника, по его словам, начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре. После этого Бернхэм заявил о своем намерении бороться за пост лидера лейбористов. На данный момент других претендентов нет.
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"Не забегайте так далеко вперед", - заявил политик журналистам, спросившим Бернхэма о готовности провести всеобщие выборы в случае, если он станет премьером.
Бернхэм беседовал с журналистами на вокзале после прибытия в Лондон, которое транслировали британские СМИ. Он заверил при этом, что на данный момент сосредоточится на исполнении своих обязанностей депутата палаты общин.
Около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу Бернхэм одержал победу на дополнительных выборах в Мейкерфилде и прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. Статус депутата необходим любому претенденту на пост лидера партии.