Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о состоянии детей из Белоруссии, пострадавших под Брянском - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 22.06.2026
Врачи рассказали о состоянии детей из Белоруссии, пострадавших под Брянском

Состояние пострадавших под Брянском детей из Белоруссии удовлетворительное

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки украинского БПЛА в Брянской области пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей из Белоруссии.
  • Состояние детей, пострадавших при атаке, удовлетворительное, они проходят лечение в РНПЦ детской хирургии.
  • Шестерых пострадавших, включая шестерых детей, эвакуировали из Брянской области в Белоруссию для дальнейшего лечения.
МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Состояние пострадавших при атаке украинского БПЛА в Брянской области детей из Белоруссии удовлетворительное, сообщила пресс-служба минздрава республики.
"По данным на 22 июня, все дети, в том числе ребенок, прооперированный 19 июня, проходят лечение в РНПЦ детской хирургии. Их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
В Минске заявили, что атака на автобус под Брянском не была случайностью
19 июня, 23:30
Отмечается, что состояние взрослого пострадавшего - без изменений, стабильное.
"Согласован план дальнейшего лечения. Проводится плановая клиническая работа. Ситуация остается на контроле министерства здравоохранения", - подчеркивается в сообщении.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, были ранены восемь человек, в том числе шестеро детей. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
В четверг из Брянской области в Белоруссию были эвакуированы шесть пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, детей приняли в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализировали в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии. Остальные пассажиры вернулись в Речицу специально направленным за ними автобусом.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
МИД КНР отреагировал на удар БПЛА ВСУ по автобусу в Брянкой области
Вчера, 10:20
 
БелоруссияБрянская областьГеленджикЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала