Врачи рассказали о состоянии детей из Белоруссии, пострадавших под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки украинского БПЛА в Брянской области пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей из Белоруссии.
- Состояние детей, пострадавших при атаке, удовлетворительное, они проходят лечение в РНПЦ детской хирургии.
- Шестерых пострадавших, включая шестерых детей, эвакуировали из Брянской области в Белоруссию для дальнейшего лечения.
МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Состояние пострадавших при атаке украинского БПЛА в Брянской области детей из Белоруссии удовлетворительное, сообщила пресс-служба минздрава республики.
"По данным на 22 июня, все дети, в том числе ребенок, прооперированный 19 июня, проходят лечение в РНПЦ детской хирургии. Их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что состояние взрослого пострадавшего - без изменений, стабильное.
"Согласован план дальнейшего лечения. Проводится плановая клиническая работа. Ситуация остается на контроле министерства здравоохранения", - подчеркивается в сообщении.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, были ранены восемь человек, в том числе шестеро детей. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
В четверг из Брянской области в Белоруссию были эвакуированы шесть пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, детей приняли в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализировали в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии. Остальные пассажиры вернулись в Речицу специально направленным за ними автобусом.