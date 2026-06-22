Врачи рассказали о состоянии детей из Белоруссии, пострадавших под Брянском

В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.

В четверг из Брянской области в Белоруссию были эвакуированы шесть пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, детей приняли в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализировали в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии. Остальные пассажиры вернулись в Речицу специально направленным за ними автобусом.