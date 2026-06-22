В Кремле назвали угрозы Зеленского Минску посягательством на суверенитет

Краткий пересказ от РИА ИИ Песков назвал угрозы Зеленского Белоруссии посягательством на ее суверенитет.

Ранее глава киевского режима пожаловался на присутствие на совместной границе техники, которая якобы координирует огонь.

Москва не сомневается, что Минск в состоянии защитить себя.

Путин и Лукашенко смогут обсудить ситуацию во время предстоящей встречи.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозы Владимира Зеленского Белоруссии посягательством на ее суверенитет.

атаки на автобус в Брянской области, в котором находились юные футболисты из Гомельской области, глава киевского режима Спустя несколько дней после украинскойна автобус в Брянской области, в котором находились юные футболисты из Гомельской области, глава киевского режима пожаловался , что на совместной границе есть техника, которая якобы координирует огонь. Он призвал белорусского лидера Александра Лукашенко "выключить установки". В противном случае Зеленский пригрозил, что "это сделают ВСУ".

« "Конечно, угроза абсолютно агрессивная, вмешательство во внутреннее дело другой стороны, посягательство на суверенитет другой стороны", — отметил Песков.

По его словам, Москва не сомневается, что Минск в состоянии защитить себя.

Спикер Кремля добавил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут обсудить угрозы Зеленского на предстоящей встрече. Она состоится в обозримом будущем.

Ранее Лукашенко назвал удар ВСУ по автобусу с детьми открытым фашизмом. Он заявил, что ждет ответа от Киева. По его словам, теракт произошел из-за того, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Провокации и попытки втянуть страну в войну могут привести к неприятным последствиям, предупредил белорусский президент.