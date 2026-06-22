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В Кремле назвали угрозы Зеленского Минску посягательством на суверенитет - РИА Новости, 22.06.2026
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13:37 22.06.2026 (обновлено: 14:28 22.06.2026)
В Кремле назвали угрозы Зеленского Минску посягательством на суверенитет

Песков назвал угрозы Зеленского Белоруссии посягательством на ее суверенитет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы Москва-Сити
Московский Кремль и небоскребы Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков назвал угрозы Зеленского Белоруссии посягательством на ее суверенитет.
  • Ранее глава киевского режима пожаловался на присутствие на совместной границе техники, которая якобы координирует огонь.
  • Москва не сомневается, что Минск в состоянии защитить себя.
  • Путин и Лукашенко смогут обсудить ситуацию во время предстоящей встречи.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозы Владимира Зеленского Белоруссии посягательством на ее суверенитет.
Спустя несколько дней после украинской атаки на автобус в Брянской области, в котором находились юные футболисты из Гомельской области, глава киевского режима пожаловался, что на совместной границе есть техника, которая якобы координирует огонь. Он призвал белорусского лидера Александра Лукашенко "выключить установки". В противном случае Зеленский пригрозил, что "это сделают ВСУ".
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"Конечно, угроза абсолютно агрессивная, вмешательство во внутреннее дело другой стороны, посягательство на суверенитет другой стороны", — отметил Песков.
По его словам, Москва не сомневается, что Минск в состоянии защитить себя.
Спикер Кремля добавил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут обсудить угрозы Зеленского на предстоящей встрече. Она состоится в обозримом будущем.
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Он поручил взять на контроль расследование атаки вместе с российскими структурами, а также распорядился запретить поездки детских групп без разрешения и государственного надзора.
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