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Это худшая Бельгия за последние годы. Иран чуть не отправил звезд домой - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
00:20 22.06.2026 (обновлено: 00:24 22.06.2026)
Это худшая Бельгия за последние годы. Иран чуть не отправил звезд домой

Сборная Бельгии сыграла вничью с иранцами в матче второго тура ЧМ-2026

© REUTERS / JESSIE ALCHEHРомелу Лукаку
Ромелу Лукаку - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / JESSIE ALCHEH
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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РИА Новости Спорт приводит факты об очередном неудачном противостоянии сборной Бельгии по футболу на чемпионате мира 2026 года: в Инглвуде (США) оставшиеся вдесятером "красные дьяволы" не смогли обыграть иранцев и серьезно осложнили себе задачу по выходу в плей-офф мундиаля.
ЧМ по футболу 2026
21 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Бельгия
0 : 0
Иран
Календарь Турнирная таблица История встреч
1. Бельгийцы потеряли очки в первом туре. И еле-еле унесли ноги от египтян: проигрывали по ходу встречи, однако при "помощи" вышедшего на замену Ромелу Лукаку африканцы забили в свои ворота — 1:1. Так что во избежание нервотрепки в третьем туре "красно-черные" сегодня должны были побеждать.
Отметим, что бронзовые призеры чемпионата мира в России никогда не встречались с иранцами на официальном уровне.
2. "Персы" тоже сыграли вничью на старте ЧМ-2026. И тоже не могут быть довольны одним очком: как-никак Новая Зеландия — не та команда, которую азиатам не по силам обыграть. И, если учитывать статус фаворита группы G у Бельгии и крепость египтян, осечка в первом туре (2:2, Ирану дважды пришлось отыгрываться) может дорого стоить команде Амира Галенои.
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3. Жереми Доку вне игры, Лукаку вышел в старте. Сообщалось, что основной форвард бельгийцев пропускает матч из-за инфекции. Однако многие болельщики не очень поверили в эту информацию, связав отсутствие нападающего "Манчестер Сити" со скорыми родами супруги.
Кстати, большую дискуссию в сети вызвало желание Доку прямо во время ЧМ-2026 отправиться на роды. Одни пользователи уверены, что нет ничего важнее семьи, другие увидели в позиции Жереми верх непрофессионализма и неуважение к своим партнерам по команде, Руди Гарсии с тренерским штабом, рассчитывающим на форварда, и болельщикам "красных дьяволов".
4. Первый тайм остался за бельгийцами. Они были очень активны в атаке и без конца наседали на ворота Алиреза Беиранванда. В одном из эпизодов голкиперу серьезно досталось от Лукаку, который пошел на мяч и влетел шипами в бок оппонента, а коленом — в его шею. Несмотря на столь жесткий стык, иранский страж ворот смог продолжить встречу.
© REUTERS / JESSIE ALCHEHЭпизод матча Бельгия - Иран на ЧМ-2026
Эпизод матча Бельгия - Иран на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / JESSIE ALCHEH
Эпизод матча Бельгия - Иран на ЧМ-2026
5. Похвалим и Тибо Куртуа. Потому что бельгийский вратарь во втором матче на своем четвертом мундиале сотворил два шикарных сейва и не дал Ирану открыть счет. Да, один раз Мохаммад Мохеби смог огорчить первого номера мадридского "Реала", однако судья после помощи видеоповтора (VAR) взятие ворот отменил из-за офсайда.
6. На исходе часа игры и в самой концовке — лучшие моменты у Бельгии! Как умудрился Беиранванда отвести угрозу от ворот? Почти в упор били европейцы, но голкипер оба раза сыграл выше всяких похвал и оказался в объятиях футболистов в белой форме. Нельзя упрекнуть "красных дьяволов" в пассивности, просто мяч предательски не шел в ворота "персов".
7. За 24 минуты до конца Бельгия осталась в меньшинстве. Это Натан Нгой получил прямую красную карточку за фол последней надежды, и дела "красных дьяволов" стали совсем плохи. Тут уже не о триумфе надо думать — ничью бы удержать.
© REUTERS / KIRBY LEEКевин де Брейне
Кевин де Брейне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / KIRBY LEE
Кевин де Брейне
8. Кевин де Брейне очень плох. Некогда главный винтик в бельгийском механизме потерялся на поле и не повел за собой команду в тяжелый момент. Похоже, время золотого поколения "красных дьяволов", сиявшего в 2010-х, подошло к концу.
9. Иран не захотел рисковать. Даже в большинстве азиаты, выставившие самый возрастной состав в истории ЧМ (так пишет Opta), не захотели открывать счет и сделали ставку на сохранение "мировой". Бельгийцы, напротив, ломанулись вперед, однако совсем не организованная атака так и не смогла взломать защиту "персов". Они сегодня довольны результатом, ведь не проиграли самой звездной команде группы. А вот "красные дьяволы" снова не смогли победить — уже четыре матча кряду на мундиале бельгийцы не могут забить (автоголы не в счет).
10. Шансы у Куртуа и компании есть. И они неплохие. Нужно лишь побеждать Новую Зеландию 27 июня и выходить в плей-офф. Другой вопрос, что от бельгийцев теперь не все зависит в группе G: они скорее всего пробьются в 1/16 финала (теоретически такое возможно даже с тремя ничейными результатами), но не факт, что с первого места. Надо побеждать самим с крупным счетом и надеяться на нужный исход во встрече иранцев с египтянами. А вот какой исход будет для "красных дьяволов" приемлемым, узнаем после ночного противостояния Новая Зеландия — Египет (04:00 мск).
Микель Оярсабаль - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
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