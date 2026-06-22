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В Барнауле в День памяти и скорби составили картину из свечей - РИА Новости, 22.06.2026
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20:49 22.06.2026 (обновлено: 21:26 22.06.2026)
В Барнауле в День памяти и скорби составили картину из свечей

В Барнауле в День памяти и скорби составили картину из 10 тысяч свечей

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День памяти и скорби в Алтайском крае на Мемориале Славы в Барнауле из 10 тысяч свечей составили картину «Барнаул — Город трудовой доблести».
  • На картине изображены карта Алтайского края, стела «Город трудовой доблести» и слова «БАРНАУЛ ПОМНИТ».
  • В акции приняли участие сотни людей разного возраста.
БАРНАУЛ, 22 июн – РИА Новости. Картину из 10 тысяч свечей "Барнаул – Город трудовой доблести" составили в Алтайском крае в День памяти и скорби, в акции приняли участие сотни людей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Акция состоялась на Мемориале Славы в Барнауле, рядом с вокзалом, с которого жители Алтайского края уезжали на фронт. Участники акции составили из свечей картину "Барнаул – Город трудовой доблести". На картине изображена карта Алтайского края, в середине карты – стела "Город трудовой доблести", которая расположена в Барнауле, снизу картины – слова "БАРНАУЛ ПОМНИТ".
Как отметили в региональном правительстве, размер картины: 10 на 10 метров. Количество свечей: 10 тысяч штук.
"В огненном отсвете войны Барнаул встаёт как крепость труда: в его цехах день и ночь ковалась Победа. Каждый второй патрон для фронта, дизель‑моторы для танков, радиостанции – всё это рождалось здесь, в дыму и грохоте станков, руками женщин, подростков, стариков. Подвиг города – в каждом всполохе пламени, в каждой искре самоотверженного труда", - рассказали о задумке в правительстве.
В акции приняли участие сотни людей разного возраста. Они пришли на Мемориал Славы вечером 22 июня, чтобы вспомнить героев войны и тыла.
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