В Барнауле в День памяти и скорби составили картину из свечей

БАРНАУЛ, 22 июн – РИА Новости. Картину из 10 тысяч свечей "Барнаул – Город трудовой доблести" составили в Алтайском крае в День памяти и скорби, в акции приняли участие сотни людей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"В огненном отсвете войны Барнаул встаёт как крепость труда: в его цехах день и ночь ковалась Победа. Каждый второй патрон для фронта, дизель‑моторы для танков, радиостанции – всё это рождалось здесь, в дыму и грохоте станков, руками женщин, подростков, стариков. Подвиг города – в каждом всполохе пламени, в каждой искре самоотверженного труда", - рассказали о задумке в правительстве.