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Эксперт рассказал о работах "советского Гойи" об ужасах оккупации - РИА Новости, 22.06.2026
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09:49 22.06.2026
Эксперт рассказал о работах "советского Гойи" об ужасах оккупации

Баранов: на работы Аксельрода об ужасах оккупации нельзя смотреть без скорби

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийский искусствовед, куратор выставок и художественных проектов Петр Баранов
Российский искусствовед, куратор выставок и художественных проектов Петр Баранов - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Российский искусствовед, куратор выставок и художественных проектов Петр Баранов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работы советского художника Меера Аксельрода о немецкой оккупации, выполненные в стиле, схожем с офортами Франсиско Гойи, вызывают глубокую скорбь, боль и протест против жестокости.
  • Цикл «Немецкая оккупация» Аксельрод начал в 1942–1943 годах в Алма-Ате, где его вдохновили истории беженцев, переживших ужасы оккупации.
  • Искусствовед Петр Баранов отметил значимость полотен Аксельрода, передающих «предстояние перед судьбой», таких как работа «Дым».
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Работы советского художника Меера Аксельрода об ужасах немецкой оккупации, схожие по стилю с офортами испанского художника Франсиско Гойи, причиняют боль и вызывают протест против жестокости, рассказал РИА Новости в День памяти и скорби известный российский искусствовед, куратор выставок и художественных проектов Петр Баранов.
Меер Аксельрод учился во ВХУТЕМАСе у художников Фаворского, Поповой, Родченко, Древина, Удальцовой. Преподавал во ВХУТЕИНе, был членом общества "4 искусства" и выставлялся вместе с Петровым-Водкиным, Фальком, Эль Лисицким, Малевичем и Сарьяном. Наибольшую известность ему принесла серия работ о немецкой оккупации.
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Работа над циклом "Немецкая оккупация" началась в 1942-1943 годах в Алма-Ате, куда Аксельрод был приглашен всемирно известным режиссером Сергеем Эйзенштейном в качестве художника-декоратора фильма "Иван Грозный". Три месяца пути в поезде с беженцами из захваченных районов СССР и Польши, пережившими ужасы оккупации, вдохновили художника на серию "Зверства немцев". Стремясь осмыслить будни оккупации, нечеловеческие страдания узников, страх детей, прячущихся от карателей, угрюмое молчание обреченных, художник рисовал на всем, что было под рукой: на обоях, газетных страницах, обороте сталинских речей, военных приказов. Именно так и появились первые 30 набросков художника. По стилистике, эмоциональной силе, его работы критики сравнивают с офортами испанского художника Франсиско Гойи из серии "Капричос"
Говоря о том, какие чувства вызывают работы Аксельрода, Баранов поделился, что "это глубокая скорбь, боль и протест против жестокости".
"В них зритель видит удивительную беззащитность и вместе с тем величайшее человеческое достоинство перед лицом несчастья", - добавил он.
Баранов уверен, что "лично для вас (как для зрителя) значимыми могут стать те полотна, где проявляется "предстояние перед судьбой" — например, работа "Дым" (как символ сожженных заживо людей) или образы женщин, теснящихся на двухъярусных нарах, перекликающиеся с кинолентой "Рай".
Цикл работа Аксельрода "Немецкая оккупация" выставляется в музеях России и за рубежом Фондом Александра Печерского, занимающимся увековечиванием памяти героев сопротивления.
Российский искусствовед, куратор выставок и художественных проектов Петр Баранов - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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Алма-АтаСССРПольшаСергей ЭйзенштейнФрансиско Гойя
 
 
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