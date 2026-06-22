Эксперт объяснил, зачем выставлять работы "советского Гойи" об оккупации

Краткий пересказ от РИА ИИ Советский художник Меер Аксельрод создал серию работ «Немецкая оккупация», которая началась в 1942–1943 годах в Алма-Ате.

Работы Аксельрода, схожие по стилистике с полотнами Франсиско Гойи, долгое время были практически неизвестны даже специалистам и не показывались на крупных выставках.

Известный российский искусствовед Петр Баранов считает, что работы Аксельрода необходимо выставлять для сохранения памяти и восстановления исторической справедливости.

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Непростые по восприятию работы советского художника Меера Аксельрода об оккупации, схожие по стилистике с полотнами Франсиско Гойи, должны выставляться для сохранения памяти, поделился с РИА Новости в День памяти и скорби известный российский искусствовед, куратор выставок и художественных проектов Петр Баранов.

Аксельрод учился во ВХУТЕМАСе у художников Фаворского, Поповой, Родченко, Древина, Удальцовой. Преподавал во ВХУТЕИНе, был членом общества "4 искусства" и выставлялся вместе с Петровым-Водкиным, Фальком, Эль Лисицким, Малевичем и Сарьяном.

Наибольшую известность ему принесла серия работ о немецкой оккупации.

Работа над циклом "Немецкая оккупация" началась в 1942-1943 годах в Алма-Ате , куда Аксельрод был приглашен всемирно известным режиссером Сергеем Эйзенштейном в качестве художника-декоратора фильма " Иван Грозный ". Три месяца пути в поезде с беженцами из захваченных районов СССР Польши , пережившими ужасы оккупации, вдохновили художника на серию "Зверства немцев". Стремясь осмыслить будни оккупации, нечеловеческие страдания узников, страх детей, прячущихся от карателей, угрюмое молчание обреченных, художник рисовал на всем, что было под рукой: на обоях, газетных страницах, обороте сталинских речей, военных приказов. Именно так и появились первые 30 набросков художника.

По стилистике, эмоциональной силе его работы критики сравнивают с офортами испанского художника Франсиско Гойи из серии "Капричос"

Отвечая на вопрос о том, почему, непростые по восприятию полотна Аксельрода необходимо выставлять, Баранов пояснил, что это нужно сделать с точки зрения "восстановления исторической справедливости: цикл долгое время был практически неизвестен даже специалистам и не показывался на крупных выставках".

Он считает, что речь идет о нравственном долге. "Эти работы "колоколом звенят, напоминая о том, как опасна борьба за мировое господство с верой в собственную исключительность". Это наказ потомкам "ни в коем случае не допустить повторения подобных событий", - пояснил искусствовед.

Баранов подчеркнул, что работы должны выставляться и для сохранения памяти. "Это голос наших предков, живое свидетельство поступи истории", обращенное к нашей памяти и совести. Это моральная планка, которой мы должны стремиться соответствовать", - заключил он