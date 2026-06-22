Банк России тестирует обмен данными для развития и обучения ИИ, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России совместно с одним из крупных российских банков тестирует обмен данными для разработки моделей искусственного интеллекта, антифрод-систем и оценки рисков, пишут "Ведомости".
- Тестирование проходит на площадке регулятивной "песочницы" ЦБ.
- Банк России учтет мнение рынка при подготовке регулирования деятельности доверенных посредников.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Банк России совместно с одним из крупных российских банков тестирует обмен данными, которые в дальнейшем могут использоваться для разработки моделей искусственного интеллекта (ИИ), антифрод-систем и оценки рисков, пишут "Ведомости".
Газета пишет, что о такой работе ЦБ рассказал начальник Центра экспертизы ИИ Банка России Антон Степанов на круглом столе в Совфеде, посвященном вопросам правоприменения в сфере ИИ. По словам Степанова, в ЦБ с учетом результатов и позиций рынка сформируют предложения, которые в дальнейшем будут выносить на межведомственное обсуждение.
Представитель Банка России, в свою очередь, сообщил газете, что регулятор не раскрывает детали проекта на этапе пилотирования, однако подтвердил, что тестирование проходит на площадке регулятивной "песочницы" ЦБ, а также напомнил, что предложение Банка России по созданию доверенных платформ для обмена данными было представлено в 2025 году.
"Участники финансового рынка поддержали предложения Банка России по созданию доверенных посредников. Банк России учтет мнение рынка при подготовке регулирования деятельности доверенных посредников", - добавил представитель ЦБ.
Как пишет газета, запросы о том, какой именно банк участвует в пилотном проекте, были направлены в Сбербанк, Т-Банк, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Альфа-банк, Совкомбанк, Россельхозбанк, Новикомбанк, банк "Уралсиб", банк "Санкт-Петербург" и Ак Барс Банк.