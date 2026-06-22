Банк России тестирует обмен данными для развития и обучения ИИ, пишут СМИ

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Банк России совместно с одним из крупных российских банков тестирует обмен данными, которые в дальнейшем могут использоваться для разработки моделей искусственного интеллекта (ИИ), антифрод-систем и оценки рисков, пишут "Ведомости".

Представитель Банка России, в свою очередь, сообщил газете, что регулятор не раскрывает детали проекта на этапе пилотирования, однако подтвердил, что тестирование проходит на площадке регулятивной "песочницы" ЦБ, а также напомнил, что предложение Банка России по созданию доверенных платформ для обмена данными было представлено в 2025 году.