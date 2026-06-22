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Зампостпреда России в ООН прокомментировала удар ВСУ по автобусу с детьми - РИА Новости, 22.06.2026
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23:02 22.06.2026 (обновлено: 23:49 22.06.2026)
Зампостпреда России в ООН прокомментировала удар ВСУ по автобусу с детьми

Зампостпреда РФ в ООН Евстигнеева прокомментировала удар по автобусу с детьми

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на то, чтобы втянуть Минск в конфликт.
ООН, 22 июн – РИА Новости. Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на то, чтобы втянуть Минск в конфликт, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
"Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт", – сказала Евстигнеева в ходе заседания СБ ООН.
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На прошлой неделе врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.
Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.
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