Зампостпреда России в ООН прокомментировала удар ВСУ по автобусу с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на то, чтобы втянуть Минск в конфликт.
ООН, 22 июн – РИА Новости. Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на то, чтобы втянуть Минск в конфликт, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
"Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт", – сказала Евстигнеева в ходе заседания СБ ООН.
Дипломат РФ также назвала атаку очередным проявлением морального разложения киевского режима.
На прошлой неделе врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.
Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.