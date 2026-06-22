Зампостпреда России в ООН прокомментировала удар ВСУ по автобусу с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на то, чтобы втянуть Минск в конфликт.

ООН, 22 июн – РИА Новости. Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на то, чтобы втянуть Минск в конфликт, заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

"Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск , втянуть его в конфликт", – сказала Евстигнеева в ходе заседания СБ ООН.

Дипломат РФ также назвала атаку очередным проявлением морального разложения киевского режима.

На прошлой неделе врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.