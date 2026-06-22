Краткий пересказ от РИА ИИ
- Астана примет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в 2027 году.
- Турнир впервые в истории состоится в Казахстане с 9 по 15 февраля 2027 года.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Астана примет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию 2027 года, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Турнир впервые в истории состоится в Казахстане. Соревнования пройдут с 9 по 15 февраля 2027 года.
Чемпионат четырех континентов 2026 года прошел в Пекине. Соревнования проходят ежегодно с 1999 года. В них не принимают участия спортсмены из Европы.