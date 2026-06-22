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Астана примет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Фигурное катание
 
13:04 22.06.2026 (обновлено: 13:29 22.06.2026)
Астана примет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию 2027 года пройдет в Астане

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Астана примет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в 2027 году.
  • Турнир впервые в истории состоится в Казахстане с 9 по 15 февраля 2027 года.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Астана примет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию 2027 года, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Турнир впервые в истории состоится в Казахстане. Соревнования пройдут с 9 по 15 февраля 2027 года.
Чемпионат четырех континентов 2026 года прошел в Пекине. Соревнования проходят ежегодно с 1999 года. В них не принимают участия спортсмены из Европы.
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