Краткий пересказ от РИА ИИ Астана примет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в 2027 году.

Турнир впервые в истории состоится в Казахстане с 9 по 15 февраля 2027 года.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Астана примет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию 2027 года, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир впервые в истории состоится в Казахстане. Соревнования пройдут с 9 по 15 февраля 2027 года.