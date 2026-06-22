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Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ сохраняет свободу действий на юге Ливана - РИА Новости, 22.06.2026
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16:55 22.06.2026
Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ сохраняет свободу действий на юге Ливана

Нетаньяху: армия Израиля сохраняет полную свободу действий на юге Ливана

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угроз.
  • ЦАХАЛ останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется для защиты жителей севера и всех граждан страны.
  • Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир охарактеризовал перемирие с ливанским движением «Хезболлах» как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угроз и останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня. При этом обмен ударами продолжился 20 июня. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир 21 июня охарактеризовал перемирие с ливанским движением "Хезболлах" как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.
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"Мое указание и указание министра обороны ЦАХАЛ остается ясным и неизменным: наши бойцы на юге Ливана обладают полной свободой действий для предотвращения любой прямой или возникающей угрозы им самим или жителям севера. Армия обороны Израиля не имеет никаких ограничений в этом отношении", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
Премьер Израиля подчеркнул, что военные будут оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей севера и всех граждан страны.
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