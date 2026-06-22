Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ сохраняет свободу действий на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угроз.

ЦАХАЛ останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется для защиты жителей севера и всех граждан страны.

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир охарактеризовал перемирие с ливанским движением «Хезболлах» как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угроз и останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и движение " Хезболлах " достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня. При этом обмен ударами продолжился 20 июня. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир 21 июня охарактеризовал перемирие с ливанским движением "Хезболлах" как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.

"Мое указание и указание министра обороны ЦАХАЛ остается ясным и неизменным: наши бойцы на юге Ливана обладают полной свободой действий для предотвращения любой прямой или возникающей угрозы им самим или жителям севера. Армия обороны Израиля не имеет никаких ограничений в этом отношении", - заявил Нетаньяху в видеообращении.