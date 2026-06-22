Многие немцы помнят подвиг советской армии, заявил посол России

- Многие жители Германии помнят подвиг советской армии, освободившей Европу от нацизма, заявил посол в ФРГ Сергей Нечаев.
- Он поблагодарил немцев, которые заботятся о могилах советских солдат в стране, отметив, что там покоятся около 700 тысяч граждан СССР.
- Дипломат подчеркнул, что Москва не допустит попыток переписать историю и выступает против героизации нацизма.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
Нацистская авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.
На фото: оказание медпомощи первым раненым при бомбардировке под Кишиневом.
Нацистская авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.
На фото: оказание медпомощи первым раненым при бомбардировке под Кишиневом.
Вместе с Германией против СССР выступили Румыния, Италия, через несколько дней — Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия.
Вместе с Германией против СССР выступили Румыния, Италия, через несколько дней — Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия.
В полдень 22 июня о нападении Германии объявил по радио нарком внутренних дел Вячеслав Молотов. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!" — таковы были заключительные фразы его обращения.
В полдень 22 июня о нападении Германии объявил по радио нарком внутренних дел Вячеслав Молотов. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!" — таковы были заключительные фразы его обращения.
На следующий день, 23 июня, в СССР началась мобилизация военнообязанных. В армию призвали 14 возрастов — родившихся с 1905 по 1918 год.
На фото: красноармейцы на занятиях на территории казарм имени Ворошилова.
На следующий день, 23 июня, в СССР началась мобилизация военнообязанных. В армию призвали 14 возрастов — родившихся с 1905 по 1918 год.
На фото: красноармейцы на занятиях на территории казарм имени Ворошилова.
В тот же день была создана Ставка Главного командования Вооруженных сил СССР. В августе ее переименовали в Ставку Верховного Главнокомандования.
На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы.
В тот же день была создана Ставка Главного командования Вооруженных сил СССР. В августе ее переименовали в Ставку Верховного Главнокомандования.
На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы.
На момент начала войны у границ СССР были сосредоточены и развернуты три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку с воздуха обеспечивали три воздушных флота.
На фото: выпускники Военной академии механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина (ныне Военная академия бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского).
На момент начала войны у границ СССР были сосредоточены и развернуты три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку с воздуха обеспечивали три воздушных флота.
На фото: выпускники Военной академии механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина (ныне Военная академия бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского).
Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание военной кампании до осенней распутицы.
На фото: мобилизованные москвичи на второй день войны.
Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание военной кампании до осенней распутицы.
На фото: мобилизованные москвичи на второй день войны.
На защиту страны поднялся весь народ. Немецкие войска встретили упорное сопротивление.
На фото: колонны бойцов движутся на фронт. 23 июня 1941 года.
На защиту страны поднялся весь народ. Немецкие войска встретили упорное сопротивление.
На фото: колонны бойцов движутся на фронт. 23 июня 1941 года.
Уже в 1941 году план молниеносной войны был перечеркнут под Москвой.
На фото: заградительный аэростат противовоздушной обороны перед зданием Большого театра в Москве.
Уже в 1941 году план молниеносной войны был перечеркнут под Москвой.
На фото: заградительный аэростат противовоздушной обороны перед зданием Большого театра в Москве.
Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, Курской дуге, Правобережной Украине и в Белоруссии.
На фото: бойцы Волховского фронта строят противотанковые сооружения на Лужском рубеже.
Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, Курской дуге, Правобережной Украине и в Белоруссии.
На фото: бойцы Волховского фронта строят противотанковые сооружения на Лужском рубеже.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом нацистской Германии и ее союзников.
На фото: воспитатель и юные москвичи на улице на второй день войны.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом нацистской Германии и ее союзников.
На фото: воспитатель и юные москвичи на улице на второй день войны.
Общие людские потери СССР за время Великой Отечественной войны составили 26,6 миллиона человек.
На фото: служба химической защиты, 1941 год.
Общие людские потери СССР за время Великой Отечественной войны составили 26,6 миллиона человек.
На фото: служба химической защиты, 1941 год.
Из них около 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек истребили нацисты на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима.
На фото: колонна танков на марше.
Из них около 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек истребили нацисты на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима.
На фото: колонна танков на марше.
Двадцать второго июня в России отмечается День памяти и скорби. Народы нашей страны скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свою Родину или стали жертвами войны.
На фото: колонны бойцов движутся на фронт, 23 июня 1941 года.
Двадцать второго июня в России отмечается День памяти и скорби. Народы нашей страны скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свою Родину или стали жертвами войны.
На фото: колонны бойцов движутся на фронт, 23 июня 1941 года.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
Нацистская авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.
На фото: оказание медпомощи первым раненым при бомбардировке под Кишиневом.
Вместе с Германией против СССР выступили Румыния, Италия, через несколько дней — Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия.
В полдень 22 июня о нападении Германии объявил по радио нарком внутренних дел Вячеслав Молотов. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!" — таковы были заключительные фразы его обращения.
На следующий день, 23 июня, в СССР началась мобилизация военнообязанных. В армию призвали 14 возрастов — родившихся с 1905 по 1918 год.
На фото: красноармейцы на занятиях на территории казарм имени Ворошилова.
В тот же день была создана Ставка Главного командования Вооруженных сил СССР. В августе ее переименовали в Ставку Верховного Главнокомандования.
На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы.
На момент начала войны у границ СССР были сосредоточены и развернуты три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку с воздуха обеспечивали три воздушных флота.
На фото: выпускники Военной академии механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина (ныне Военная академия бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского).
Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание военной кампании до осенней распутицы.
На фото: мобилизованные москвичи на второй день войны.
На защиту страны поднялся весь народ. Немецкие войска встретили упорное сопротивление.
На фото: колонны бойцов движутся на фронт. 23 июня 1941 года.
Уже в 1941 году план молниеносной войны был перечеркнут под Москвой.
На фото: заградительный аэростат противовоздушной обороны перед зданием Большого театра в Москве.
Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, Курской дуге, Правобережной Украине и в Белоруссии.
На фото: бойцы Волховского фронта строят противотанковые сооружения на Лужском рубеже.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом нацистской Германии и ее союзников.
На фото: воспитатель и юные москвичи на улице на второй день войны.
Общие людские потери СССР за время Великой Отечественной войны составили 26,6 миллиона человек.
На фото: служба химической защиты, 1941 год.
Из них около 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек истребили нацисты на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима.
На фото: колонна танков на марше.
Двадцать второго июня в России отмечается День памяти и скорби. Народы нашей страны скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свою Родину или стали жертвами войны.
На фото: колонны бойцов движутся на фронт, 23 июня 1941 года.