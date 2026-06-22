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Многие немцы помнят подвиг советской армии, заявил посол России - РИА Новости, 22.06.2026
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07:44 22.06.2026 (обновлено: 09:08 22.06.2026)
Многие немцы помнят подвиг советской армии, заявил посол России

Посол Нечаев: многие жители ФРГ помнят подвиг советской армии

© РИА Новости / Георгий Петрусов | Перейти в медиабанкГрупповой портрет советских фотожурналистов и кинооператоров у здания Рейхстага
Групповой портрет советских фотожурналистов и кинооператоров у здания Рейхстага - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Георгий Петрусов
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Групповой портрет советских фотожурналистов и кинооператоров у здания Рейхстага. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие жители Германии помнят подвиг советской армии, освободившей Европу от нацизма, заявил посол в ФРГ Сергей Нечаев.
  • Он поблагодарил немцев, которые заботятся о могилах советских солдат в стране, отметив, что там покоятся около 700 тысяч граждан СССР.
  • Дипломат подчеркнул, что Москва не допустит попыток переписать историю и выступает против героизации нацизма.
БЕРЛИН, 22 июн — РИА Новости. Многие жители ФРГ помнят подвиг советской армии, освободившей Европу от нацизма, заявил посол России в республике Сергей Нечаев.
"Мы знаем много немцев, сохраняющих правильную культуру памяти, и далеко не все из них разделяют те милитаристские взгляды, которые присущи многим западноевропейским политикам. Наоборот, эти люди помнят и подвиг советской армии, освободившей Германию и Европу от нацизма, и многие десятилетия совместной плодотворной работы, сотрудничества, дружбы и партнерства (между двумя странами. — Прим. ред.)", — сказал он во время памятных мероприятий в Берлине, приуроченных к 85-й годовщине нападения Германии на СССР.
Первые дни Великой Отечественной
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

Одесситы читают газету Большевисткое знамя

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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1 из 15
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Нацистская авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

На фото: оказание медпомощи первым раненым при бомбардировке под Кишиневом.

Оказание медицинской помощи первым раненным под Кишиневым после бомбардировки фашистской авиации 22 июня 1941 года

Нацистская авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

На фото: оказание медпомощи первым раненым при бомбардировке под Кишиневом.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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2 из 15
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вместе с Германией против СССР выступили Румыния, Италия, через несколько дней — Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия.

Фашистские авиабомбы падают на советскую землю, 22 июня 1941 года

Вместе с Германией против СССР выступили Румыния, Италия, через несколько дней — Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия.

© РИА Новости
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3 из 15
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

В полдень 22 июня о нападении Германии объявил по радио нарком внутренних дел Вячеслав Молотов. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!" — таковы были заключительные фразы его обращения.

Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз

В полдень 22 июня о нападении Германии объявил по радио нарком внутренних дел Вячеслав Молотов. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!" — таковы были заключительные фразы его обращения.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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4 из 15
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

На следующий день, 23 июня, в СССР началась мобилизация военнообязанных. В армию призвали 14 возрастов — родившихся с 1905 по 1918 год.

На фото: красноармейцы на занятиях на территории казарм имени Ворошилова.

Бойцы РККА на занятиях на территории казарм имени Ворошилова, Москва, август 1941 года

На следующий день, 23 июня, в СССР началась мобилизация военнообязанных. В армию призвали 14 возрастов — родившихся с 1905 по 1918 год.

На фото: красноармейцы на занятиях на территории казарм имени Ворошилова.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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5 из 15
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

В тот же день была создана Ставка Главного командования Вооруженных сил СССР. В августе ее переименовали в Ставку Верховного Главнокомандования.

На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы.

Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы

В тот же день была создана Ставка Главного командования Вооруженных сил СССР. В августе ее переименовали в Ставку Верховного Главнокомандования.

На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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6 из 15
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

На момент начала войны у границ СССР были сосредоточены и развернуты три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку с воздуха обеспечивали три воздушных флота.

На фото: выпускники Военной академии механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина (ныне Военная академия бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского).

Выпускники Военной академии механизации и моторизации РККА имени И.В. Сталина (ныне Военная академия бронетанковых войск им. Р.Я. Малиновского) в учебном классе

На момент начала войны у границ СССР были сосредоточены и развернуты три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку с воздуха обеспечивали три воздушных флота.

На фото: выпускники Военной академии механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина (ныне Военная академия бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского).

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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7 из 15
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание военной кампании до осенней распутицы.

На фото: мобилизованные москвичи на второй день войны.

Мобилизация в РККА жителей Москвы на второй день войны

Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание военной кампании до осенней распутицы.

На фото: мобилизованные москвичи на второй день войны.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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8 из 15
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

На защиту страны поднялся весь народ. Немецкие войска встретили упорное сопротивление.

На фото: колонны бойцов движутся на фронт. 23 июня 1941 года.

Колонны бойцов движутся на фронт, Москва, 23 июня 1941 года

На защиту страны поднялся весь народ. Немецкие войска встретили упорное сопротивление.

На фото: колонны бойцов движутся на фронт. 23 июня 1941 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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9 из 15
© РИА Новости / Наум Грановский | Перейти в медиабанк

Уже в 1941 году план молниеносной войны был перечеркнут под Москвой.

На фото: заградительный аэростат противовоздушной обороны перед зданием Большого театра в Москве.

Заградительный аэростат противовоздушной обороны перед зданием Большого театра СССР на площади Революции в Москве

Уже в 1941 году план молниеносной войны был перечеркнут под Москвой.

На фото: заградительный аэростат противовоздушной обороны перед зданием Большого театра в Москве.

© РИА Новости / Наум Грановский
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10 из 15
© РИА Новости / Григорий Чертов | Перейти в медиабанк

Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, Курской дуге, Правобережной Украине и в Белоруссии.

На фото: бойцы Волховского фронта строят противотанковые сооружения на Лужском рубеже.

Бойцы Волховского фронта во время строительства противотанковых оборонительных сооружений на Лужском рубеже

Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, Курской дуге, Правобережной Украине и в Белоруссии.

На фото: бойцы Волховского фронта строят противотанковые сооружения на Лужском рубеже.

© РИА Новости / Григорий Чертов
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11 из 15
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом нацистской Германии и ее союзников.

На фото: воспитатель и юные москвичи на улице на второй день войны.

Воспитатель и юные москвичи на улице Шарикоподшипниковская (дом № 6) на второй день войны, Москва, 23 июня 1941 года

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом нацистской Германии и ее союзников.

На фото: воспитатель и юные москвичи на улице на второй день войны.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Общие людские потери СССР за время Великой Отечественной войны составили 26,6 миллиона человек.

На фото: служба химической защиты, 1941 год.

Служба химической защиты, Москва, 1941 год

Общие людские потери СССР за время Великой Отечественной войны составили 26,6 миллиона человек.

На фото: служба химической защиты, 1941 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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13 из 15
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Из них около 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек истребили нацисты на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима.

На фото: колонна танков на марше.

Колонна танков на марше, танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина

Из них около 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек истребили нацисты на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима.

На фото: колонна танков на марше.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Двадцать второго июня в России отмечается День памяти и скорби. Народы нашей страны скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свою Родину или стали жертвами войны.

На фото: колонны бойцов движутся на фронт, 23 июня 1941 года.

Колонны бойцов движутся на фронт, Москва, 23 июня 1941 года

Двадцать второго июня в России отмечается День памяти и скорби. Народы нашей страны скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свою Родину или стали жертвами войны.

На фото: колонны бойцов движутся на фронт, 23 июня 1941 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
15 из 15

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
1 из 15

Нацистская авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

На фото: оказание медпомощи первым раненым при бомбардировке под Кишиневом.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
2 из 15

Вместе с Германией против СССР выступили Румыния, Италия, через несколько дней — Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В полдень 22 июня о нападении Германии объявил по радио нарком внутренних дел Вячеслав Молотов. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!" — таковы были заключительные фразы его обращения.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
4 из 15

На следующий день, 23 июня, в СССР началась мобилизация военнообязанных. В армию призвали 14 возрастов — родившихся с 1905 по 1918 год.

На фото: красноармейцы на занятиях на территории казарм имени Ворошилова.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
5 из 15

В тот же день была создана Ставка Главного командования Вооруженных сил СССР. В августе ее переименовали в Ставку Верховного Главнокомандования.

На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
6 из 15

На момент начала войны у границ СССР были сосредоточены и развернуты три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку с воздуха обеспечивали три воздушных флота.

На фото: выпускники Военной академии механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина (ныне Военная академия бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского).

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
7 из 15

Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание военной кампании до осенней распутицы.

На фото: мобилизованные москвичи на второй день войны.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
8 из 15

На защиту страны поднялся весь народ. Немецкие войска встретили упорное сопротивление.

На фото: колонны бойцов движутся на фронт. 23 июня 1941 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
9 из 15

Уже в 1941 году план молниеносной войны был перечеркнут под Москвой.

На фото: заградительный аэростат противовоздушной обороны перед зданием Большого театра в Москве.

© РИА Новости / Наум Грановский
Перейти в медиабанк
10 из 15

Затем советские воины разгромили фашистов под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, Курской дуге, Правобережной Украине и в Белоруссии.

На фото: бойцы Волховского фронта строят противотанковые сооружения на Лужском рубеже.

© РИА Новости / Григорий Чертов
Перейти в медиабанк
11 из 15

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом нацистской Германии и ее союзников.

На фото: воспитатель и юные москвичи на улице на второй день войны.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
12 из 15

Общие людские потери СССР за время Великой Отечественной войны составили 26,6 миллиона человек.

На фото: служба химической защиты, 1941 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
13 из 15

Из них около 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек истребили нацисты на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима.

На фото: колонна танков на марше.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
14 из 15

Двадцать второго июня в России отмечается День памяти и скорби. Народы нашей страны скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свою Родину или стали жертвами войны.

На фото: колонны бойцов движутся на фронт, 23 июня 1941 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
15 из 15
Посол поблагодарил немцев, которые заботятся о могилах советских солдат как на востоке, так и на западе страны. По его словам, в Германии покоятся около 700 тысяч граждан СССР.
При этом Нечаев подчеркнул, что Москва не допустит любых попыток недобросовестных политиков переписать историю.
Фашистские самолеты летят бомбить советские города - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
"Пугающе напоминает сегодняшние дни". Главные мифы о 22 июня 1941-го
Вчера, 08:00
"Мы решительно протестуем против любых форм героизации нацизма, фальсификации истории и выступаем за то, чтобы эта объективная память (о войне. — Прим. ред.) по-прежнему жила, в том числе на территории Германии. Для нас это критически важно", — добавил дипломат.
Сегодня в России отмечают День памяти и скорби. Эта дата посвящена жертвам нацизма и памяти о миллионах людей, погибших в Великую Отечественную войну. В этот день также отдают дань уважения фронтовикам, подпольщикам, партизанам, работникам тыла и мирным жителям, пережившим один из самых разрушительных мировых конфликтов в истории, длившийся 1418 дней и унесший 27 миллионов жизней.
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