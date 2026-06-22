В армянском Ванадзоре благоустроили воинское захоронение времен ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ В День памяти и скорби в армянском городе Ванадзор состоялась акция по благоустройству братской могилы советских солдат.

Участниками акции стали представители Совета ветеранов Ванадзора, общественных организаций "Россия" и "Друзья России", казаки города и члены историко-патриотической секции.

Они очистили могилы и прилегающий участок, а затем возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату и к братской могиле воинов.

ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству воинского захоронения состоялись в День памяти и скорби в армянском городе Ванадзор, сообщает пресс-служба Русского дома в Гюмри.

"В День памяти и скорби в Ванадзоре состоялась акция по благоустройству братской могилы советских солдат, скончавшихся от ран в госпиталях Кировакана (ныне Ванадзор) в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по инициативе контактного центра Русского дома в Лорийской области участники акции собрались у воинского захоронения, чтобы отдать дань уважения тем, чьи последние дни прошли вдали от дома — в госпиталях прифронтового тыла.

Вместе с руководителем центра Вахтангом Меликсетяном в мероприятии приняли участие представители Совета ветеранов Ванадзора, общественных организаций "Россия" и "Друзья России", казаки города, а также члены историко-патриотической секции.