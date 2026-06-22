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В армянском Ванадзоре благоустроили воинское захоронение времен ВОВ - РИА Новости, 22.06.2026
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22:43 22.06.2026
В армянском Ванадзоре благоустроили воинское захоронение времен ВОВ

В армянском городе Ванадзор благоустроили братскую могилу советских солдат

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В День памяти и скорби в армянском городе Ванадзор состоялась акция по благоустройству братской могилы советских солдат.
  • Участниками акции стали представители Совета ветеранов Ванадзора, общественных организаций "Россия" и "Друзья России", казаки города и члены историко-патриотической секции.
  • Они очистили могилы и прилегающий участок, а затем возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату и к братской могиле воинов.
ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству воинского захоронения состоялись в День памяти и скорби в армянском городе Ванадзор, сообщает пресс-служба Русского дома в Гюмри.
"В День памяти и скорби в Ванадзоре состоялась акция по благоустройству братской могилы советских солдат, скончавшихся от ран в госпиталях Кировакана (ныне Ванадзор) в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по инициативе контактного центра Русского дома в Лорийской области участники акции собрались у воинского захоронения, чтобы отдать дань уважения тем, чьи последние дни прошли вдали от дома — в госпиталях прифронтового тыла.
Вместе с руководителем центра Вахтангом Меликсетяном в мероприятии приняли участие представители Совета ветеранов Ванадзора, общественных организаций "Россия" и "Друзья России", казаки города, а также члены историко-патриотической секции.
Работа началась с наведения порядка на территории захоронения. Участники очистили могилы и прилегающий участок, а затем возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату и к братской могиле воинов, чьи судьбы навсегда связаны с этим местом, отметили в пресс-службе.
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