Правительство Армении планирует национализировать "Электросети Армении"

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Армении разработало проект постановления о национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей Самвелу Карапетяну.

Пашинян назвал процесс национализации компании необратимым, несмотря на решения международного арбитража.

В проекте постановления отмечается, что общественный интерес преобладает над интересами собственников компании, и приобретателем акций должна быть Республика Армения.

ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Правительство Армении разработало проект постановления, направленный на национализацию принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетян компании "Электрические сети Армении" путем признания преобладающего общественного интереса в отношении 100% ее акций.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал необратимым процесс национализации принадлежащей Карапетяну компании "Электросети Армении", несмотря на то, что международный арбитраж дважды принял решение об обратном.

Текст проекта постановления опубликован на едином сайте правовых актов e-draft.am

"В отношении 100% акций (долей) ЗАО "Электрические сети Армении" признать преобладание общественного интереса... Общественный интерес преобладает над интересами собственников отчуждаемого имущества", - отмечается в проекте решения.

Там же указывается, что комиссией по регулированию общественных услуг республики приостановлено действие лицензии ЗАО "Электрические сети Армении", подчеркивается, что распределение электроэнергии является жизненно важной коммунальной услугой, а "электрические распределительные сети по своей природе являются стратегической инфраструктурой, сбой в функционировании которой может вызвать масштабные социальные, экономические последствия, проблемы в сфере безопасности".

Правительство планирует закрепить в своем постановлении положение, что приобретателем акций компании должна быть Республика Армения, от имени которой выступает министр территориального управления и инфраструктуры.