Партия экс-главы Армении призвала оппозицию сообща бороться с властями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) предложила оппозиционным силам создать единый фронт движения «Нет» для обжалования результатов парламентских выборов 7 июня и проведения новых выборов.
- АНК призывает к совместным массовым акциям протеста против фальсификаций и репрессий, а также к противостоянию попыткам властей сформировать конституционное большинство в парламенте.
- Партия предлагает разработать новый проект конституции на базе полупрезидентской модели 1990 года для обеспечения независимости судебной власти и других общественных институтов от исполнительной власти.
ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Партия "Армянский национальный конгресс" (АНК), возглавляемая бывшим президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, предложила всем оппозиционным силам совместно добиваться обжалования результатов парламентских выборов 7 июня и проведения новых выборов, противостоять незаконным попыткам властей обеспечить себе конституционное большинство в парламенте.
"В создавшейся ситуации АНК предлагает всем оппозиционным силам, обеспокоенным судьбой демократии и суверенитета, создать общенациональный единый фронт движения "Нет". Мы предлагаем на основе совместных консультаций сформировать единый руководящий орган движения "Нет" и организовать совместную деятельность", - говорится в заявлении партии.
В частности, партия призывает провести совместные массовые акции народного протеста с требованием "обжалования результатов фальсифицированных выборов в Национальное собрание 7 июня", бороться за скорейшее проведение внеочередных выборов, что "является единственной возможностью преодолеть кризис, вызванный нелегитимностью государственной власти".
Кроме того, АНК призывает совместно противостоять всем незаконным попыткам властей сформировать конституционное большинство в парламенте посредством фальсификаций и репрессий, а также любым изменениям статьи Основного закона, определяющей порядок принятия или изменения конституции, которые могут снизить необходимый порог в 2/3 голосов депутатов для вынесения проекта новой конституции на референдум.
"Предлагаем разработать на основе общенационального консенсуса новый проект конституции на базе полупрезидентской модели, принятой в 1990 году, который наряду с необходимыми политико-правовыми регулированиями сохранит отсылку к Декларации о независимости и, с другой стороны, создаст конституционные механизмы сдержек и противовесов, которые обеспечат реальную независимость судебной власти, следственных органов, ЦИК и других общественных институтов от исполнительной власти, тем самым восстановив институциональные основы демократии и гражданских свобод", - говорится в сообщении.
Ранее в Конституционный суд с исками, оспаривающими итоги выборов, обратились блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и Робертом Кочаряном, партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна, "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики" и партия "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
Эксперт раскритиковал нарушения на выборах в Армении
19 июня, 20:01