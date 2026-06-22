Партия экс-главы Армении призвала оппозицию сообща бороться с властями

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) предложила оппозиционным силам создать единый фронт движения «Нет» для обжалования результатов парламентских выборов 7 июня и проведения новых выборов.

АНК призывает к совместным массовым акциям протеста против фальсификаций и репрессий, а также к противостоянию попыткам властей сформировать конституционное большинство в парламенте.

Партия предлагает разработать новый проект конституции на базе полупрезидентской модели 1990 года для обеспечения независимости судебной власти и других общественных институтов от исполнительной власти.

ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Партия "Армянский национальный конгресс" (АНК), возглавляемая бывшим президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, предложила всем оппозиционным силам совместно добиваться обжалования результатов парламентских выборов 7 июня и проведения новых выборов, противостоять незаконным попыткам властей обеспечить себе конституционное большинство в парламенте.

"В создавшейся ситуации АНК предлагает всем оппозиционным силам, обеспокоенным судьбой демократии и суверенитета, создать общенациональный единый фронт движения "Нет". Мы предлагаем на основе совместных консультаций сформировать единый руководящий орган движения "Нет" и организовать совместную деятельность", - говорится в заявлении партии.

В частности, партия призывает провести совместные массовые акции народного протеста с требованием "обжалования результатов фальсифицированных выборов в Национальное собрание 7 июня", бороться за скорейшее проведение внеочередных выборов, что "является единственной возможностью преодолеть кризис, вызванный нелегитимностью государственной власти".

Кроме того, АНК призывает совместно противостоять всем незаконным попыткам властей сформировать конституционное большинство в парламенте посредством фальсификаций и репрессий, а также любым изменениям статьи Основного закона, определяющей порядок принятия или изменения конституции, которые могут снизить необходимый порог в 2/3 голосов депутатов для вынесения проекта новой конституции на референдум.

"Предлагаем разработать на основе общенационального консенсуса новый проект конституции на базе полупрезидентской модели, принятой в 1990 году, который наряду с необходимыми политико-правовыми регулированиями сохранит отсылку к Декларации о независимости и, с другой стороны, создаст конституционные механизмы сдержек и противовесов, которые обеспечат реальную независимость судебной власти, следственных органов, ЦИК и других общественных институтов от исполнительной власти, тем самым восстановив институциональные основы демократии и гражданских свобод", - говорится в сообщении.