В Армении прошли мероприятия к 85-летию начала Великой Отечественной войны

Краткий пересказ от РИА ИИ В Гюмри на 102-й российской военной базе прошла акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби.

Военнослужащие базы зажгли свечи и выстроились в символическую композицию, напоминающую о каждом дне Великой Отечественной войны.

В День памяти и скорби дипломаты и военнослужащие возложили цветы к Вечному огню комплекса «Мать Армения» в Гюмри и провели памятные мероприятия в Сюникской области.

ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Памятные мероприятия к 85-летию начала Великой Отечественной войны прошли в армянском городе Гюмри и Сюникской области страны, сообщает пресс-служба посольства РФ в Армении.

Отмечается, что акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла на 102-й российской военной базе в Гюмри.

"На плацу 102-й российской военной базы Южного военного округа мерцание сотен огней сложилось в одну цифру — 1418. Именно столько дней и ночей длился путь советского народа к Великой Победе. Так, в Гюмри прошла акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби — дате начала Великой Отечественной войны", - заявили в посольстве, ссылаясь на сообщение Русского дома в Гюмри.

Отмечается, что военнослужащие базы зажгли свечи и выстроились в символическую композицию, напоминающую о каждом дне тяжелейших испытаний, выпавших на долю поколения победителей.

"Двадцать второго июня 1941 года начался долгий и страшный путь к Победе. Путь, который длился 1418 дней и ночей мужества, стойкости и героизма. Мы, нынешние защитники Отечества, храним боевые традиции предков, совершенствуем высокое мастерство, доказываем ежедневной службой, что мы достойны подвига наших дедов", - отметил временно исполняющий обязанности начальника штаба 102-й российской военной базы подполковник Виктор Бондарев.

Особую атмосферу памятному мероприятию придали стихи, прозвучавшие со сцены. Строки о мужестве солдат, силе человеческого духа, цене мира и благодарной памяти потомков напомнили о том, что подвиг военного поколения продолжает жить в сердцах людей спустя десятилетия, отметили в пресс-службе.

"Сегодня, в минуту скорби, но в то же время великой благодарности, переполняющей наши сердца, мы - дети, внуки и правнуки Победы - склоняем головы в память о тех, кто подарил нам солнце и небо, жизнь и свободу, любовь и искреннюю гордость за свою Родину. Судьба и история преподнесли важнейший урок для всего человечества. Наша задача сегодня сделать все, чтобы он не был забыт", — подчеркнула директор Русского дома в Гюмри Дарья Бочарова.

Памятные мероприятия продолжились в храме Святой мученицы царицы Александры. Помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими иерей Тимофей Казарян совершил заупокойную литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, 22 июня, в День памяти и скорби, в годовщину нападения нацистской Германии на СССР, генеральный консул России в Гюмри Игорь Титов и дипломаты консульского диппредставительства возложили цветы к Вечному огню комплекса "Мать Армения" в Гюмри. В траурной церемонии приняли участие военнослужащие 102-й российской военной базы, 39-го Ленинаканского погранотряда, представители руководства Гюмри. Молебен по погибшим в войне отслужил иерей Казарян.