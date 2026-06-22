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МИД: Ереван притесняет политиков, выступающих за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 22.06.2026
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16:24 22.06.2026
МИД: Ереван притесняет политиков, выступающих за сотрудничество с Россией

Захарова: в Армении притесняют политиков, выступающих за сотрудничество с РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Армении притесняют политиков, выступающих за сотрудничество с Россией.
  • Она назвала пропагандистскими манипуляциями утверждения о том, что Россия наказывает Армению за "неповиновение".
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Армении притесняют политиков, которые выступают за сотрудничество с Россией, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Но ответом на это мнение (о необходимости развития отношений с РФ - ред.) стало системное наращивание притеснений в адрес политических сил, которые и выступают за такую внешнеполитическую линию. Которые не стесняются и не боятся называть Россию стратегическим союзником. Их обещают "стереть" с политической карты. Они, мол, "агенты Кремля" и были "присланы", чтобы не допустить укрепления независимости республики", - сказала Захарова.
Она указала, что вдобавок некоторые комментаторы в Армении пытаются внушить людям мысль, что Москва якобы наказывает республику за "неповиновение".
"Это чистой воды пропагандистские манипуляции", - отметила дипломат.
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