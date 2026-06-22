МИД: Ереван притесняет политиков, выступающих за сотрудничество с Россией

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Армении притесняют политиков, которые выступают за сотрудничество с Россией, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала, что вдобавок некоторые комментаторы в Армении пытаются внушить людям мысль, что Москва якобы наказывает республику за "неповиновение".